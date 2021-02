Cine este, de fapt, femeia după care suferă Jador. Cu ce se ocupă fosta iubită a manelistului. „Georgiana este iubirea vieții mele”

Jador este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului. Are numeroase admiratoare și multe tinere visează la o relație cu el, însă inima artistului este dată unei femei pe care nu poate să o uite. Este vorba despre fosta iubită, Georgiana, despre care manelistul a recunoscut că este iubire vieții lui.

Jador și Georgiana se cunosc de șase ani de zile, de pe vremea când el nu devenise celebru, și au avut o relație de un an. Chiar dacă nu mai formează un cuplu, cei doi au păstrat legătura, iar artistul a declarat în repetate rânduri că este singura femeie pe care o iubește și că s-ar întoarce oricând la ea, chiar dacă o împăcare nu este posibilă, cel puțin pentru moment.

Georgiana Elisei are 27 de ani și a studiat la Universitatea Politehnică din Capitală, iar în prezent profesează ca și contabil, chiar la studioul de înregistrări unde lucrează Jador, notează spynews.ro. Potrivit spuselor artistului, Georgiana nu și-a refăcut viața amoroasă după despărțire, semn că poate totuși mai există loc de împăcare.

„Este iubirea vieții mele”

Spre deosebire de Georgiana, Jador a avut mai multe relații după despărțire însă nicio parteneră nu a fost potrivită pentru el. Artistul a rămas cu gândul tot la fost iubită și continuă să spere că își vor găsi drumul înapoi unul spre celălalt.

„Georgiana este iubirea vieții mele. O s-o respect și o s-o iubesc toată viața mea. Și dacă mă va ierta vreodată, sper eu, o s-o primesc oricând în viața mea. Am făcut o melodie pentru ea. Ea mă cunoaște de șase ani de zile, dar an de zile am stat cu ea și în 2016 ne-am despărțit. Ea niciodată nu a avut alt iubit, deși eu mai aveam, ne despărțeam, apoi mă întorceam la ea. O iubesc enorm pe fata asta, îmi doresc foarte mult să fiu lângă ea, îmi doresc foarte mult să îmi ofere copii. O iubesc din tot sufletul meu și îmi doresc foarte mult să mă căsătoresc cu ea dacă e să mă aștepte, ceea ce cu siguranță se va întâmpla”, a declarat Jador.