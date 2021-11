Bogdan Racovițan, mândru că joacă sub „tricolor”: „Sunt fericit că joc pentru România!”

Fundașul central al FC Botoșani, Bogdan Racovițan, este anunțat titular în amicalul de gală pe care reprezentativa U21 a României îl va susține marți, 16 noiembrie, de la ora 18:30 la Frosione cu selecționata similară a Italiei.

Născut în Franța, la Dijon, tânărul internațional al grupării locale a ajuns în România la începutul acestui an, semnând un contract cu trupa pregătită de Marius Croitoru. Înainte de a-și începe aventura la FC Botoșani, Racovițan evoluase toată cariera la Dijon. Cu mama franțuzoaică și tatăl român, Bogdan Racovițan a declarat într-un interviu acordat celor de la frf.ro că a știut întotdeauna că viitorul său fotbalistic înseamnă România.

„Mă simt foarte bine. Avem un colectiv bun, atmosfera este foarte bună. Pentru mine a fost tot timpul un obiectiv să ajung sub tricolor. Mă bucur că mi s-a îndeplinit visul. Prima dată când mi s-a cântat imnul am avut emoții. Am fost foarte mândru”, a declarat Bogdan Racovițan.

Apărătorul FC Botoșani a spus că a rămas plăcut impresionat de Liga 1, pe care a descoperit-o la începutul acestui sezon și a afirmat că deși în prima divizie a țării nu se joacă cu aceeși intensitate ca în Franța, campionatul este bun.

„Liga 1 mi se pare un campionat bun, cu jucători valoroși, de calitate. Ca intensitate, e mai jos ca Franța, dar este un campionat puternic. Nu regret că am ajuns la FC Botoșani. Eu zic că am făcut o alegere bună”, a mai spus Racovițan.

Fotbalistul născut pe 6 iunie 2000 a debutat sub „tricolor” în amicalul România U21 – Georgia U21, încheiat cu scorul de 1-1.

Partida cu Italia U21 este una de verificare înaintea Euro 2023, competiție pe care România o va organiza, alături de Georgia.