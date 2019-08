Bombă în televiziunea din România! Vedeta și-a dat demisia de la Pro TV

Bombă în televiziunea din România! Postul de televiziune Pro TV a anunțat schimbări importante în echipa ”Visuri la cheie”. Înainte de toate, o cunoscută vedetă a postului a părăsit emisiunea, după cinci ani de zile. Iar echipa, în noul sezon, primește ”întăriri” importante.

După cinci ani de emisiune, Adela Pârvu părăsește ”Visuri la cheie”. Dragoș Bucur revine la cârma acestui show, în timp ce Adela Pârvu și Ciprian Vlaicu doresc să se dedice unor proiecte personale. Dar ”Visuri la cheie” merge mai departe, primind ”forțe” proaspete – arhitecții Alina Vîlcu și Omid Ghannadi. Rămân în emisiune arhitectul Valentin Ionașcu și designerul Cristina Joia, iar o altă membră a echipei va fi Laura Boghiu, arhitect și designer de interior.

„Deşi am mai multe proiecte în paralel şi deşi nu am un plan concret de a le organiza, am tare multă încredere că Dumnezeu mă va ghida pas cu pas şi că locul meu acum este în echipa «Visuri la cheie». Cu această hotărâre vine şi o lecţie pe care aş vrea să o transmit mai departe: niciodată să nu spui niciodată! La un moment dat, de dragul unei consecvenţe, te-ai putea trezi blocat într-o anumită situaţie, iar statul pe loc înseamnă să-ţi negi visurile. Am un sentiment frumos, de intimitate şi căldură, ca şi cum m-aş reîndrăgosti de un fost iubit cu care am rămas prietenă“, a mărturisit Alina Vîlcu.

”O provocare uriaşă, o experienţă unică”

Laura Boghiu spune că ”Visuri la cheie” înseamnă pentru ea o provocare uriașă și o experiență unică.

„«Visuri la cheie» este pentru mine o provocare uriaşă, o experienţă unică, şi abia aştept să văd casele şi să cunosc familiile pe care le vom ajuta. Îmi doresc să le aducem zâmbetul pe buze şi speranţa că vor avea o viaţă mai frumoasă tuturor celor la care vom ajunge în acest sezon. Îmi doresc foarte tare să vedem primele case predate şi primele reacţii de bucurie ale beneficiarilor“, a declarat Laura Boghiu, noua membră a echipei ”Visuri la cheie”, conform playtech.ro.