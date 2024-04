Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, jurații noului sezon MasterChef România! Pro TV a dat lovitura finală și îi aduce pe cei trei chefi „acasă”

Pro TV a dat lovitura finală și a reușit să îi fure pe Bontea, Dumitrescu și Scărăltescu. După ce au plecat de la Antena 1 cu scandal, cei trei bucătari faimoși se întorc „acasă” și intră în poziția de jurați ai sezonului 9 MasterChef România. Anunțul oficial a fost făcut, iar cei trei chefi s-au arătat cât se poate de încântați de noul proiect. Ce spun Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu despre revenirea la Pro TV?

Anul trecut, fanii emisiunii Chefi la Cuțite primeau o veste șoc. De la cârma emisiunii de la Antena 1 dispăreau Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu. Deși nu au oferit prea multe detalii despre ruperea contractului a fost clar pentru toată lumea că bucătarii nu s-au despărțit de postul de televiziune în termeni tocmai pașnici. În urma veștilor, mulți au fost cei care au preconizat o întoarce a acestora la Pro TV, iar dorința majorității s-a îndeplinit acum.

Acum, după câteva luni de suspans, fanii celor trei chefi se pot liniști, căci dorința li s-a îndeplinit. Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu se întorc la Pro TV, postul de televiziune unde s-au lansat. Se pare că aceștia o să fie noii jurați ai sezonului 9 MasterChef România.

Cei trei chefi au acceptat propunerea lansată de ProTV și revin acum la prima lor dragostea. MasterChef România a fost emisiunea care i-a făcut celebrii în urmă cu 12 ani, iar cei trei sunt gata să intre, din nou, în acțiune. Sorin Bontea spune că este cât se poate de bucuros că se întoarce la „prima dragoste” și abia așteaptă să îi cunoască pe noii concurenți.

„Pentru mine, MasterChef este ca prima dragoste, care nu se uită niciodată. Aici a început totul. Aici mi-am cunoscut colegii, aici am avut primele întâlniri cu cei pasionați de arta culinară, aici am dat primele șorțuri, aici am reușit să găsim primii bucătari printre amatori, care azi activează cu succes în domeniu.

Au trecut 12 ani de când am intrat prima oară în platoul MasterChef, e ca un nou început. Noi ne-am schimbat în acești ani, nu mai suntem la fel, am îmbătrânit, unii dintre noi, mai ales Scărlătescu, unii sunt mai serioși, mai ales Dumitrescu”, a declarat Sorin Bontea.