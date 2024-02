Bonul de 873 de lei de la Lidl. Ce produse a cumpărat o clientă a magazinului pentru a ajunge la uriașa sumă

Mulți români sunt afectați de scumpirile din ultima perioadă și ajung să scoată din buzunar sume uriașe atunci când merg la cumpărături. O clientă a magazinului Lidl a arătat un bon de 873 de lei. Află, în articol, cu produse a cumpărat.

În urmă cu doar câteva zile, oficialii statului român au decis să prelungească de la 1 februarie ordonanța cu privire la plafonarea alimentelor. Mai multe produse se află pe lista respectivă. Totuși, românii plătesc sume mari atunci când merg la cumpărături.

Citește și: CÂȚI LEI A AJUNS SĂ COSTE O STICLĂ DE FANTA SAU DE COCA-COLA ÎN CARREFOUR. ROMÂNII AU CREZUT CĂ NU VĂD BINE

O clientă a magazinului Lidl a cumpărat produse în valoare de 873 de lei. Suma i s-a părut uriașă, ținând cont de cumpărăturile făcute. Așadar, a decis să facă un filmuleț în care a prezentat tot ce a luat de la supermarket.

„În cazul în care vă întrebați cum arată 873 de lei la Lidl… cam așa arată. Am avut nevoie de foarte multe lucruri și am făcut cumpărături. Am cumpărat și un hamac și un dozator de săpun automat. Dar acelea au fost 100 de lei. Deci restul de 730 au însemnat doar cumpărăturile pe care vi le arăt aici. Mi se pare că am luat puțin și am dat extrem, extrem de mult.”, a spus femeia pe TikTok.