Botezatu a dezvăluit marele secret care îi încarcă inima. De ce nu a dorit să facă acest lucru public până acum. „Nu mă simt....”

Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai apreciați designeri români. De-a lungul timpului, creatorul de modă s-a aflat pe primele pagini ale ziarelor, implicat în diverse situații controversate. În cadrul unui podcast, a dezvăluit marele secret care îi încarcă inima. Mai cu seamă, este vorba despre viața personală. Ani la rând nu a dorit să facă acest lucru public. Iată mai jos, în articol, despre ce este vorba.

Cătălin Botezatu (56 de ani) a apărut, de-a lungul timpului, pe primele pagini ale ziarelor, fiind implicat în diverse situații controversate. Carismatic și cuceritor din fire, designerul român a avut „lipici” la femei, de-a lungul anilor. Și, recent, a făcut o nouă cucerire, așa cum CANCAN.RO v-a prezentat informațiile, în exclusivitate. Imaginile pot fi vizualizate AICI. De altfel, în cadrul unui podcast, creatorul de modă nu s-a mai ferit și a dezvăluit un secret care îi încarcă inima. Mai cu seamă, este un detaliu legat de viața personală care implică copiii!

Deși nu a abordat acest subiect, de-a lungul timpului, de data aceasta designerul român și-a pus sufletul pe tavă și a vorbit deschis despre copii. Invitat în cadrul podcastului moderat de Ilinca Vandici, bărbatul a făcut o serie de dezvăluiri neașteptate. Acesta susține că are „mai mulți copii decât crede lumea”, însă „nu se simte tată”.

Cătălin Botezatu: „Eu nu mă simt tată, din păcate”

Într-o discuție cu Ilinca Vandici, Cătălin Botezatu nu s-a ferit și a vorbit deschis despre copii. Designerul a susținut că are mai mulți copii, însă a ales să nu îi expună publicului. Nu și-a dorit ca acest aspect legat de viața lui să devină un „subiect tabu” și nici ca aceștia să ajungă „subiectul tabloidelor”. De altfel, unul dintre copii și-a dorit expunere și, deși Cătălin Botezatu nu s-a arătat încântat de această idee, l-a „lăsat să se dea cu capul singur”. De altfel, designerul român susține că „nu se simte tată”, aspect care ar putea atrage o serie de comentarii la adresa lui.

„Ilinca, tu știi câți am, dar am hotărât împreună cu aceștia să nu îi mai expun și să devină un subiect tabu, pentru că vor ajunge să fie subiectul tabloidelor, ei nu își doresc asta. Unul dintre ei a vrut, dar e o junglă și a văzut, l-am lăsat să se dea cu capul singur. Am mai mulți copii decât crede lumea, dar nu spun câți.

Eu nu mă simt tată, din păcate, lumea iar o să mă critice… Cel mai nasol e când spune cineva „ești bunic”. Nu mă văd în postura de tată, dacă nu am fost obișnuit cu soție și așa… nu mă simt. Nu că ai mei au fost reci, tocmai, tata și mama sunt oameni nemaipomeniți, dar noi ne-am comportat ușor rece”, a spus creatorul de modă.

