Cristian Boureanu s-a grăbit, zilele trecute, la cumpărături și nu a mai fost atent unde își parchează mașina. Ba chiar a făcut și o aroganță, plasându-și bolidul chiar sub indicatorul "Oprirea interzisă"! CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, a obținut imaginile în care se observă cum fostul deputat și-a tras mașina jumătate pe trotuar, jumătate în stradă și a intrat, apoi, fuguța, într-un magazin alimentar.

Cristian Boureanu a răsuflat ușurat după procesul pe care l-a avut pentru lovirea unui polițist, cu genunchiul, în vara anului trecut! A luat doi ani și două luni cu suspendare. Deși a trecut printr-o experiență nefericită, fostul politician nu este foarte atent la încălcarea regulilor de circulație.

După cum se observă în imaginile CANCAN.RO, site-ul nr.1 din România, e vorba de o parcare neinspirată, în fața unui magazin pe care Cristian Boureanu avea de gând să îl viziteze. Omul de afaceri a ajuns cu bolidul său impresionant în zonă și, cum nu a găsit un loc regulamentar de parcare, a lăsat mașina în dreptul unui stâlp de iluminat, pe care se afla semnul „Oprirea interzisă". A ocupat, în același timp, și jumătate din trotuar, spunându-și, probabil, că nu-i bai pentru câteva minute, în care să-și rezolve cumpărăturile.

Boureanu a sărit sprinten din mașină, a ocolit-o și s-a îndreptat magazin. A stat acolo până și-a bifat toate produsele de pe lista de cumpărături. A ieșit apoi cu o plasă în mână și cu telefonul la ureche. A urcat la volan, s-a asigurat că totul e în regulă, a coborât de pe trotuar, după care a demarat.

Cristian Boureanu a lovit un polițist

Incident super-mediatizat în vara anului trecut. Cristian Boureanu lovea cu genunchiul un polițist, apoi primea de la acesta un veritabil croșeu. S-a ales cu probleme la dinți și cu un ochi vânăt. Dar a ajuns și la sediul Poliției, pentru audieri. Apoi, la spital. Fratele său avea să declare că lui Cristian Boureanu îi pare rău pentru ce s-a întâmplat.

„Îi pare rău, ca orice om când mai bea, probabil că a avut şi el scăpări. Să vedem la recurs ce se va întâmpla. Patru inşi sunt în cameră, paturile sunt noi, condiţiile sunt foarte OK şi chiar a zis că a fost tratat foarte bine. Nici vorbă că a fost agresat în secţie. S-au purtat foarte frumos cu el, au avut grijă de când a venit de el, nu a avut nicio problemă”, a declarat Sorin Boureanu. Fostul deputat a stat două luni în arest preventiv.

Condamnat la doi ani și două luni cu suspendare

Boureanu a fost condamnat la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare pentru ultraj. Totodată, el va trebui să-i plătească daune morale în valoare de 7.000 de euro polițistului agresat, dar și suma de 240.000 de lei, care reprezintă daune materiale către spital.

“Mulțumesc tuturor celor care au crezut ceea ce am povestit, până la aflarea dovezilor. Multe probe au ajuns la dosar după șase luni, opt luni. Respect decizia judecătoarei și apreciez că cineva a citit acele probe. M-am legitimat și decizia arată că nu există dovada că nu m-am legitimat. Nu l-am atins pe polițist, nu i-am rupt uniforma. Uniforma a fost întreagă, pentru că nu m-am apropiat de el. Am fost acuzat pentru asta. Nu i-am prins degetul la ușă. Există filmarea. Am spus aceste lucruri pentru că s-a încheiat procesul”, a declarat Cristian Boureanu, la ieșirea din sala de judecată.

