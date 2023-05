Bradley Cooper își vinde casa. Iată ce pot obține cei ce plătesc 2 milioane de euro

Celebrul actor Bradley Cooper și-a scos casa la vânzare. Vedeta de la Hollywood deține o proprietate de lux în Los Angeles. Imaginile cu locuința acestuia au lăsat mască întreaga lume. Numai în filme mai vezi așa!

Bradley Cooper nu stă rău deloc la capitolul finanțe. După succesul pe micile ecrane, starul de la Hollywood a reușit să-și strângă o adevărată avere. Are o proprietate imensă, de lux, în Los Angeles, pe care a decis s-o scoată la vânzare. Este vorba despre o casă uriașă, cu o suprafață de 146 de metri pătrați, într-un cartier de vis din orașul american. Locuința are multe avantaje, iar unul dintre ele este că fiecare cameră are ieșire spre exterior, în grădina uimitoare. Are o terasă mare, care-ți dă senzația că e un colț de pădure. Natura este la ea acasă, coloanele exterioare de susținere ale vilei sunt îmbrăcate în plante, iar pe jos, zonele de pavaj alternează cu porțiunile de gazon.

CITEȘTE ȘI: FLACĂRA IUBIRII DINTRE BRADLEY COOPER ȘI IRINA SHAYK S-A REAPRINS, DUPĂ TREI ANI ÎN CARE AU FOST DESPĂRȚIȚI

Cum este compartimentată vila lui Bradley Cooper

Vila lui Bradley Cooper dispune de 2 dormitoare și 2 băi. Are și un living imens, acolo unde actorul se relaxa ori de cât ori avea ocazia. Se poate observa cu ochiul liber că vedeta de peste Ocean și-a dorit o locuință unde să predomine lemnul și plantele, la fel ca-n natură. Toate încăperile au ieșire în grădină, iar lumina naturală este predominantă de-a lungul întregii zile. Bucătăria este amenajată modern, pe gustul lui Cooper. Băile au atât cadă, cât și încăpere separată pentru duș.

CITEȘTE ȘI: BUCUREȘTEANCA DEVENITĂ ÎN SCURT TIMP STAR LA HOLLYWOOD. ASEMUITĂ CU GRETA GARBO, A ÎNLOCUIT-O PE CELEBRA MARLENE DIETRICH. A JUCAT ALĂTURI DE ALȚI MONȘTRI SACRI AI MARELUI ECRAN: KATHARINE HEPBURN, CARY GRANT

Bradley Cooper și-a cumpărat vila acum mai bine de 20 de ani, iar recent a decis că este mai bine s-o scoată la vânzare. Actorul are și un preț pentru ea: nu mai puțin de 2,4 milioane de euro. Americanul speră să o vândă cât mai repede, însă, cu siguranță, după toate imaginile cu proprietatea, care circulă pe internet, o să găsească foarte repede un cumpărător.

Bradley Cooper a trăit o frumoasă poveste de dragoste alături de Irina Shayk, fotomodel internațional. Cei doi au împreună o fetiță de șase ani, după o relație amoroasă superbă. Au fost împreună timp de 4 ani, iar presa internațională a scris despre o împăcare a actorului din „Marea Mahmureală” cu fosta parteneră, Irina Shayk.

Cei doi au fost văzuți tot mai des unul în compania celuilalt, fapt care le-a dat multora de gândit. Zvonurile au tot început să apară în spațiul public, însă momentan nici fosta iubită a lui Ronaldo și nici Bradley Cooper nu au dat prea multe din casă și nu au confirmat sau infirmat vehiculațiile. Bradley Cooper, în vârstă de 48 de ani, are o avere estimată la aproximativ 100 de milioane de dolari.