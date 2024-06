BREAKING | Ana Baniciu a născut un băiețel perfect sănătos, în urmă cu putin timp!

Este vestea serii! Ana Baniciu (31 de ani) a născut în urmă cu puțin timp un băiețel perfect sănătos, potrivit surselor CANCAN.RO! Vedeta și Edi Kovacs au devenit părinți pentru prima dată, după ce medicii stabiliseră termenul în data de 12 iunie. Iată că micuțul a venit pe lume cu câteva zile mai devreme.

Ana Baniciu și Edi Kovacs sunt în culmea fericirii! Cei doi își pot strânge în brațe minunea. Încă de la finalul lunii mai, medicii au anunțat-o pe artistă că poate să devină mamă din moment în moment, însă termenul oficial era în data de 12 iunie. Totodată, fiica lui Mircea Baniciu a declarat pentru CANCAN.RO că își dorește să nască pe cale naturală.

Citește și: ANA BANICIU ȘI EDY KOVACS AU ALES NAȘII! CINE LE VA BOTEZA BĂIEȚELUL: ”NE CUNOAȘTEM DE LA 2 ANI”

Ana Baniciu a născut un băiețel perfect sănătos, după 9 luni în care l-a așteptat cu sufletul la gură. Potrivit surselor CANCAN.RO, micuțul a venit pe lume în urmă cu puțin timp. De asemenea, Edi Kovacs i-a fost alături în aceste momente și este extrem de fericit că a devenit tată.

Fosta câștigătoare Asia Express s-a pregătit din timp pentru momentul în care va deveni mamă pentru prima dată. Artista avea deja bagajul făcut pentru maternitate și a stabilit toate detaliile, inclusiv modul în care vrea să aducă pe lume copilul. Vedeta a mărturisit că își dorește să nască pe cale naturală.

Totodată, fiica lui Mircea Baniciu și Edi Kovacs au decis să se și mute pentru a avea mai mult spațiu, după ce familia se mărește. Cei doi au făcut această schimbare chiar în urmă cu 3 zile, în data de 1 iunie. Atunci, Ana Baniciu a publicat un mesaj emoționant pe pagina sa de Instagram.

„Eu azi, 1 iunie, plânsă toată. Așa fac eu când se termină un capitol… și ce capitol! Acum 6 ani, la 25 de ani, mă întorceam învingătoare din Asia Express și, cu toți banii strânși și ajutor din partea alor mei, mi-am cumpărat locul meu mult visat! În cei cinci ani de stat aici m-am maturizat enorm, mi-am făcut prieteni pe viață, prieteni alături de care numai eu știu câte petreceri de neuitat s-au derulat! Avem amintiri pe viață de aici… cu miile de discuții de la renumimtul bar… barul de la bucătărie! Aici am povestit, am râs, am plâns și am proiectat viitorul.

Să nu uit de cel mai important aspect… aici l-am cunoscut pe Edi și aici ne-am legat pe viață! L-am obligat, ce-i drept, să se mute el la mine pentru că, la momentul ăla, simțeam că nu mă pot reloca… Îmi dorisem prea mult cuibul ăsta! Ăsta este locul din care am plecat spre nunta noastră și spre multe alte provocări și proiecte frumoase la care am participat. Noaptea trecută, am stat cu ochii pe pereți și mi-am amintit câte amintiri superbe și câți oameni faini mi-au trecut pragul și evident că m-a apucat nostalgia pentru că începe un capitol cu totul nou.”, a scris Ana Baniciu pe Instagram.