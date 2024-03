Cum arată casa în care vor locui Ana Baniciu și Edy Kovacs. Vila veche de un secol este moștenită de la bunica artistei

Ana Baniciu și Edy Kovacs trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani buni. Familia lor urmează să se mărească, așa că au decis să se mute într-o locuință mult mai spațioasă. Artista vrea ca băiețelul ei să crească în casa moștenită de la bunicii ei. Așa că, a început să facă pregătirile înainte de venirea bebelușului pe lume! Cum arată vila pe care o deține în Capitală?

Ana Baniciu și Edy Kovacs sunt în culmea fericirii, căci urmează să se nască băiatul lor. Pentru că familia se mărește, aceștia au decis să se mute într-o casă mult mai spațioasă. Artista a ales să renoveze casa moștenită de la bunicii ei și să o facă după bunul plac. Locuința se află în București, în zona Rosetti, Parcul Icoanei şi este veche de un secol.

CITEȘTE ȘI: ANA BANICIU, ADEVĂRUL DESPRE DIFICULTĂȚILE SARCINII ÎN LUNA A ȘASEA: “RISCĂ SĂ FACĂ POC!”

Pregătirile sunt în toi și vila impresionantă este gata să fie locuită. Ana Baniciu le-a mărturisit tuturor că a mai rămas puțin timp până când vor fi lucrurile gata.

„Mult a fost, puțin a rămas”, a scris aceasta, pe Instagram.

Ana Baniciu susține că proiectul acestei vile este unul impresionant, la care s-a muncit multă vreme. Cântăreața le-a povestit tuturor că au trecut prin multe peripeții renovând această vilă, căci este veche de 100 de ani.

„Căsuța noastră cea nouă începe să prindă contur! E clar un proiect îndrăzneț, un proiect în care am avut curaj să ne băgăm și mă bucur să văd că ne și iese. O să vă povestesc peripețiile prin care treci când restaurezi o casă de 100 de ani… e greu tare.”, spunea vedeta.

CITEȘTE ȘI: ANA BANICIU, URMĂRITĂ DE GHINION! MOMENTE GRELE PENTRU PROASPĂTA GRAVIDUȚĂ: „AM CEDAT ÎNTR-UN FINAL”

Artista a mărturisit că o mare parte din copilărie și-a petrecut-o în casa respectivă. În urmă cu ceva vreme, bunicii săi au închiriat casa respectivă timp de 20 de ani. Vila a rămas, într-un final, în posesia Anei Baniciu.

„Noi ne mutăm într-o casă care peste doi ani împlinește un secol. Este o casă în zonă protejată și este un proiect foarte îndrăzneț. Am știut de la început în ce ne băgăm, nu e o casă pe care o faci cum ai face-o. Ești limitat la anumite chestii. Adică geamurile nu poți să le pui termopan, trebuie să le faci din lemn, cresc costurile foarte mult, totul e extra. Lemnul trebuie să fie masiv peste tot. Exteriorul trebuie să-l faci identic, sunt 7000 de modele și trebuie să ai grijă de ele.

Este casa în care eu am copilărit, este casa bunicilor mei. Bunicii mei au închiriat-o acum 20 de ani, pentru că au considerat că e foarte mare și bunică-mea era obsedată de curățenie. Are aproape cinci metri înălțime tavanul. Are și o scară uriașă, interioară, care trebuia urcată și coborâtă și a fost închiriată, timp de 20 de ani, unui singur om”, ne mărturisea vedeta, acum ceva vreme.