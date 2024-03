Ana Baniciu, adevărul despre dificultățile sarcinii în luna a șasea: “Riscă să facă POC!”

Nu este doar celebră, ci și extrem de carismatică, dar și grijulie când vorba despre sarcina sa. Ana Baniciu își ia toată măsurile de precauție pentru a aduce pe lume un băiețel perfect sănătos. Dar nu scapă din vedere nici binele propriu, chiar dacă uneori ar tinde să exagereze. O recunoaște chiar fiica lui Mircea Baniciu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Ana Baniciu dezvăluie că a luat șase kilograme în cele șase luni de sarcină, nu de alta, dar există momente când ar simți nevoia să mănânce mai cu poftă. Atunci intervine rațiunea și se temperează. Cât despre celelalte detalii ce țin de viitorul membru al familiei Kovacs-Baniciu, cântăreața le divulgă pe toate!

Ana Baniciu-Kovacs admite că își temperează poftele culinare pe timpul sarcinii: „Am luat șase kilograme!”

CANCAN.RO: Ne aflăm la un restaurant acum, vreau să te întreb cum te împaci cu poftele în această perioadă?

Ana Baniciu-Kovacs: Da, la Cazacu și la Enzo la restaurant. Și-au deschis un business extraordinar. Eu am venit să mănânc, am mâncat, totul foarte bun. Am mâncat și paste și multă foccacia cu chestii.

CANCAN.RO: Exagerezi, de obicei, cu mâncarea, de când ești însărcinată?

Ana Baniciu-Kovacs: Eu aș exagera, doar că la gravide, uite, sunt în luna a șasea, dacă mănâncă foarte mult, riscă să facă POC și nu mai pot respira. Și atunci mă opresc.

CANCAN.RO: Câte kilograme ai luat?

Ana Baniciu-Kovacs: Să fiu sinceră, am luat șase kilograme. În șase luni, eu am calculat un kilogram pe lună, mi se pare decent.

Artista și soțul nu au stabilit numele băiețelului lor, dar un lucru este cert, îl vor primi în casă nouă: „Uite-ne cum ne mutăm în mai. Adică fix când o să fiu mare ardei umplut!”

CANCAN.RO: Ați hotărât numele?

Ana Baniciu-Kovacs: Nu.

CANCAN.RO: Există discuții în acest sens?

Ana Baniciu-Kovacs: Există idei, păreri, dar încă nu am hotărât, mi se pare că e târziu.

CANCAN.RO: Naști natural?

Ana Baniciu-Kovacs: Da.

CANCAN.RO: Când te muți?

Ana Baniciu-Kovacs: Când o vrea Dumnezeu. Inițial am zis că mă mut în ianuarie și uite-ne cum ne mutăm în mai. Adică fix când o să fiu mare ardei umplut. Nasc în iunie, deci în mai sper să fim în casă nouă, pregătiți să primim bebelușul.

