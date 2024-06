BREAKING | Ileana Stana Ionescu, marea doamnă a teatrului românesc, de urgență la spital!

Ileana Stana Ionescu, marea doamnă a teatrului românesc, trece prin momente grele. Se pare că aceasta se confruntă cu unele probleme de sănătate și a ajuns de urgență la spital. De o săptămână actrița este internată, iar cadrele medicale o supraveghează atent.

Ajunsă la vârsta de 87 de ani, Ileana Stana Ionescu a început să se confrunte cu unele probleme de sănătate, ce au trimis-o în urmă cu o săptămână direct la spital. Actrița a acuzat stări de rău, așa că soțul acesteia a cerut ajutor, iar medicii au decis internarea. Cu ce problem de sănătate de confruntă Ileana Stana Ionescu?

Așa cum spuneam, Ileana Stana Ionescu, una dintre cele mai respectate și îndrăgite actrițe din România, trece prin momente grele. În prezent, aceasta este internată în spital, iar medicii o supraveghează atent și sunt încrezători.

Se pare că în urmă cu doar câteva zile, Ileana Stana Ionescu a început să acuze stări de rău, simțindu-se tot mai slăbită. Așa că Andrei Ionescu, soțul acesteia, a solicitat intervenția unei echipe medicale pentru a se asigura că totul este bine. Însă, medicii au decis internarea ei, iar actrița primește acum tratamentul de care are nevoie.

„Ileana este internată în spital, de o săptămână. S-a simțit extrem de slăbită și am sunat la salvare să vină să vadă ce are. Așa că după un consult medical, cei de pe salvare ne-au spus și ne-au recomandat că cel mai bine este să meargă la spital, să se interneze, pentru a o întări puțin, după care marți o externează, o să iasă din spital și totul o să fie ok.

Am vorbit și la spital și mi s-a zis că au doctorii grijă de ea, i-au pus și o perfuzie să fie mai bine și am toată încrederea că o să fie așa. Acum, după ce s-a internat Ileana la spital, nu am rămas singur acasă, ci cu femeia pe care am angajat-o să aibă grijă de casă”, a declarat Andrei Ionescu, soțul actriței, potrivit click.ro.