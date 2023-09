BREAKING | Modelul Andre Bîrleanu, arestat în Capitală după ce ar fi sechestrat, bătut și violat o tânără

Pe data de 28 septembrie, Andre Bîrleanu a fost arestat preventiv pentru o perioadă de 24 de ore. Celebrul model ruso-român, în vârstă de 41 de ani, este acuzat că a obligat o tânără să vină acasă la el. A sechestrat-o, bătut-o și violat-o. Din aceste motive, Judecătoria Sectorului 5 din București a emis o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele său. Atenție! Urmează informații cu un puternic impact emoțional!

Potrivit surselor judiciare, Vivien Adrian Bîrleanu, pe numele său real, ar fi abuzat tânăra în noaptea de 27 septembrie. Anchetatorii susțin că el a încercat, inițial, să o determine să urce în casa lui, iar pentru că a fost respins, a apelat la un comportament brutal. Dimineața, scăpată din ghearele călăului ei, femeia a mers direct la Poliție. Le-a spus oamenilor legii întreaga poveste.

Andre Bîrleanu, acuzat că a violat o tânără. Ce au constatat medicii specialiști

Pentru că oamenii legii din România nu te cred că ai fost violată sau violat fără o investigație, tânăra care abia trecuse prin coșmarul vieții ei a fost trimisă la Institutul de Medicină Legală. Medicii legiști au constat faptul că prezenta răni la nivelul organelor genitale, dar și pe suprafața corporală, pentru care va avea nevoie de îngrijiri medicale vreme de 4 sau 5 zile.

Sursele judiciare au transmis faptul că victima a fost târâtă și trasă de mâini pe casa scării până la liftul imobilului, iar după ce au ajuns în apartament, Bîrleanu Vivien Adrian a lovit-o pe aceasta cu pumnii în cap, cu palmele peste față, nu i-a permis să părăsească apartamentul, după care, cauzându-i o stare de temere a obligat-o să întrețină relații sexuale cu acesta în mod repetat. În baza mărturiilor sale și a analizelor, probelor recoltate, Andre Bîrleanu a fost reținut.

Dat în judecată de fosta iubită în urmă cu un an

Amintim faptul că NU este pentru prima dată când este acuzat de comportament total inadecvat cu o femeie. În urmă cu un an, un model din Republica Moldova a cerut un ordin de restricție împotriva lui. Top modelul Cezara Tomenco a cerut ajutorul autorităților după ce ar fi fost agresată. Inițial, femeia l-a dat în judecată pe Bîrleanu la Judecătoria Buftea, dar magistrații nu au putut să o ajute deoarece ea nu mai locuia în județul Ilfov de mulți ani.

Dosarul modelului agresat, fosta iubită a lui Andre Bîrleanu, a fost înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1, unde primul termen a avut loc în data de 30 august 2022. Instanța a amânat, însă, pronunțarea pentru 7 septembrie. (VEZI AICI DETALII)

Susține că a fost bătut de „protejatul” lui Alex Velea

În urmă cu doi ani, modelul susținea că a fost bătut de Jon Băiat Bun și de prietenii săi. Ulterior, protejatul lui Alex Vedea a spus că este vorba doar despre un scandal, un schimb de replici, fără violență.

„Eram într-un grup cu alți șapte bicicliști și am rămas în urmă. Există în Herăstrău un pod, destinat pentru trecători și cicliști. Eram pe bicicletă când am fost lovit de un domn foarte masiv, nu-l cunosc, nu l-am văzut niciodată și am căzut. M-am lovit pentru că eram între parapet și bicicletă și am căzut cu genunchii sub bicicletă și sunt tăiat. Trebuie să mă duc la IML după emisiune.

Acești oameni m-au amenințat că o să mă înjunghie. Cred că erau sub influența unor substanțe stupefiante pentru că erau extrem de violenți verbal. Credeam că o să fiu înjunghiat în plină stradă, ziua. Unul dintre ei a vrut să ia bicicleta, cu mine, și să o arunce peste parapet.

Blvck Mattias, Jon Băiat Bun și mai era un domn cu borseta la piept, care a pus mâna pe mine și voia să scoată cuțitul. Au realizat că sunt filmați și au plecat. Am sunat la 112, ei între timp au fugit și au intrat la o terasă. Nu au vrut să iasă când a ajuns poliția, i-au așteptat și i-au scos cu mascații din încăpere. Timp în care au aruncat cuțitul, probabil, în lac”, spunea Andre Bîrleanu, la vremea aceea.