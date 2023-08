Breaking news | A venit verdictul pentru Simona Halep! Ultima șansă tocmai a fost distrusă

Simona Halep (31 de ani, 578 WTA) are parte de vești proaste în plin scandal de dopaj. Celebra tenismenă și-a pierdut și ultima speranță că va lua parte la US Open anul acesta, după anunțul făcut de organizatori. Românca nu se numără printre jucătoarele care au primit wild card, astfel că șansele sunt mici ca ea să fie prezentă la ultimul Grand Slam din 2023. Este un an compromis pentru sportivă, dacă nu vor fi întrunite cele două condiții pentru ca ea să participe în competiția de peste Ocean: verdictul din cazul de dopaj să vină până pe 21 august și ca acesta să fie pozitiv Simonei.

US Open, ediția 2023, va avea loc în perioada 28 august – 10 septembrie. Simona Halep s-a aflat inițial pe lista participantelor la celebra competiție de tenis, însă nu a putut primi nici măcar un wild card din partea celor de la US Open pentru anul acesta. Este ultimul Grand Slam din acest an la care românca putea să ia parte, dacă afla verdictul în cazul scandalului de dopaj în care este implicată de anul trecut. Jucătoarea de tenis și-a pierdut și ultima speranță că participa la concursul de peste Ocean, pentru că organizatorii au decis să nu-i acorde un wild card pentru ediția din acest an a turneului.

Conform anunțului făcut de organizatori, Venus Williams, Caroline Wozniacki, Ashlyn Krueger, Robin Montgomery, Kayla Day, Clervie Ngounoue, Storm Hunter și Fiona Ferro sunt jucătoarele care au primit câte un wild card la US Open. În așteptarea deciziei care trebuie să vină din partea celor de la Sport Resolutions, Simona Halep ratează cel de-al patrulea Grand Slam al anului. Putem spune că este un an compromis pentru tenismenă, aceasta fiind ultima competiție de mare anvergură în 2023. De asemenea, pe 11 septembrie, atunci când se va încheia US Open, Simona Halep va fi ștearsă din clasamentul WTA, pentru că nu va rămâne cu niciun punct.

Verdictul în cazul de dopaj trebuia să vină acum o lună

Simona Halep este pusă în așteptare, din cauza scandalului de dopaj în care este implicată de aproape un an. Românca încă așteaptă hotărârea celor de la Sport Resolutions, care-i va decide drumul mai departe. Tenismena a fost audiată, la finalul lunii iunie, la Londra. Verdictul trebuia să se afle în două săptămâni, adică cel târziu pe 13 iulie. Ei bine, a trecut o lună, iar sportiva nu a primit niciun răspuns în acest caz. Situația Simonei Halep este încă incertă.