Ilie Năstase lansează o ipoteză halucinantă în cazul Simonei Halep. „Lor le convine că își fac publicitate”

De peste 11 luni, Simona Halep (31 de ani) este suspendată provizoriu din tenis, după ce a fost depistată pozitiv la un test antidoping efectuat la US Open 2022. După mai multe tergiversări din partea celor de la ITIA, campioana noastră a fost audiată în cadrul Sport Resolutions, la finalul lunii iunie. Nici în momentul de față, ea nu a primit decizia finală. Pe fondul situației delicate în care se află Simona, Ilie Năstase (77 de ani) a lansat o ipoteză incredibilă.

La sfârșitul lunii august se împlinește un an de când Simona Halep nu a mai jucat niciun meci oficial. Coșmarul campioanei noastre a început anul trecut, la US Open, unde la un control antidoping a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă. Astfel, pe 7 octombrie 2022, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA) a decis să o suspende pe o perioadă nedeterminată din tenis. În plus, pe 19 mai 2023, ITIA a anunțat că în pașaportul biologic al Simonei există anumite nereguli.

Ilie Năstase aruncă bomba în cazul Simonei Halep. „Lor le convine că își fac publicitate, vă spun eu”

După trei amânări nejustificate ale celor de la ITIA, la finalul lunii iunie, Simona a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions. În ciuda faptului că ar fi trebuit să aibă verdictul la două săptămâni de la audieri, campioana noastră încă așteaptă decizia.

Revoltat de situația în care se află sportiva noastră, Ilie Năstase a lansat o ipoteză incredibilă. Mai exact, legendarul tenismen consideră că Simona este victima unor jocuri de culise la nivel înalt. Mai mult, Năstase este convins că toți cei care sunt implicați în judecarea cazului Simonei profită de acest context pentru a-și face publicitate pe seama ei.

„Lor le convine că își fac publicitate, vă spun eu. Altfel nu-i bagă nimeni în seamă! Sunt cazuri foarte puține și când dau de un os, așa gros cum este ea, pe ăla se bagă. Și îl ține în corzi! Peste trei săptămâni se împlinește un an de la US Open, de când a avut testul. Cât le mai trebuie?”, a declarat Ilie Năstase, pentru Playtech.ro.

Năstase critică strategia avocaților Simonei Halep. „Nu s-au grăbit și au lăsat-o așa”

În plus, Ilie Năstase a subliniat că strategia adoptată de avocații Simonei Halep nu a fost deloc inspirată, ei lăsând să treacă foarte mult timp din momentul în care sportiva a fost depistată pozitiv. Fostul mare tenismen a dat propriul exemplu, și anume momentul în care a fost acuzat de rasism, după ce a făcut o remarcă nepotrivită la adresa copilului Serenei Williams. Atunci, Năstase a fost ajutat de Ion Țiriac, care a făcut presiuni, iar cazul lui a fost rezolvat foarte repede.

„Cred că și Simona trebuia să se grăbească…. de fapt avocații ei… Eu cred că avocații ei nu s-au grăbit și au lăsat-o așa. Pe mine când m-au acuzat de rasism, a doua zi am fost la Londra, cu Țiriac și s-a judecat imediat”, a spus Năstase.

