Simona Halep, băgată în corzi de ultimele declarații. Lumea tenisului, aruncată în aer de Andrei Pavel: „Tot ce pot să spun e că nu s-a dopat niciodată intenționat”

Andrei Pavel, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre cazul de dopaj în care este implicată campioana. Marele sportiv merge la sigur, mai ales că îi cunoaște stilul de viață, regimul alimentar și efortul fizic pe care l-a depus ca să ajungă cea mai bună.

În luna iunie, după trei amânări nejustificate ale celor de la Agenția Internațională de Integritate a Tenisului (ITIA), Simona Halep a fost audiată în cadrul tribunalului Sport Resolutions, urmând ca după două săptămâni să aștepte decizia finală în cazul de dopaj. Cu toate cestea, a trecut mai mult de o lună, iar sportiva încă așteaptă un răspuns din parte oficialilor.

Invitat în cadrul unui podcast, Andrei Pavel și-a adus aminte de perioada în care i-a fost alături Simonei în calitate de antrenor. Fostul sportiv este revoltat de aceste amânări din partea autorităților, mai ales că știe stilul de viață pe care campioana îl avea, dar și cât de mult efort fizic depunea pe terenul de tenis.

Se împlinește un an de când Simona Halep nu mai joacă tenis

Fostul antrenor al Simonei Halep a mărturisit că sportiva avea un regim alimentar destul de simplu și normal. Îi plăcea carnea de pui, piureul de cartofi, iar ca desert prefera să se bucure de un tiramisu. În ceea ce privește vitaminizarea, lucrurile erau la fel de normale. Simona opta pentru vitamine simple, însă antrenamentele de pe terenul de tenis erau cele care îi dădeau randamentul maxim. Pregătirea fizică era una foarte bună, la o intensitate maximă, fapt ce i-a garantat succesul de atâtea ori.

„Nu înțeleg de ce nu e decizia deja luată, de ce o prelungesc atât de mult. Am văzut că e înscrisă la US Open, am văzut că se antrenează. Ar fi o gură de aer să joace la US Open. Sper să revină pe terenul de tenis, am văzut că a revenit și Caroline Wozniacki. M-a surprins foarte multe toată povestea asta cu dopingul.

Cât am fost antrenorul ei, ea mânca foarte simplu, foarte normal. Îi plăceau puiul, piureul de cartofi, tiramisu ca prăjitură, lucruri foarte simple. Iar în ceea ce privește vitaminizarea, era și mai simplu, foarte simplu, nu era nimic științific. Lua niște batoane Isostar, care au prea mult zahăr în ele, după mine, nu sunt performante. Lua vitamine simple și, cu toate astea, abilitatea ei pe teren era maximă. Făcea pregătire fizică foarte bună, intensitatea ei era maximă. Să aud că s-a dopat a fost o surpriză imensă”, a declarat Andrei Pavel în podcastul SportCast.

Simona Halep a fost depistată pozitiv la Roxadustat, o substanță interzisă, anul trecut 2022, la US Open, la un control antidoping. Pe 7 octombrie 2022, Agenția Internațională de Integritate a Tenisului a decis ca sportiva să fie suspendată din tenis pe o perioadă de timp nedeterminată.

Fostul antrenor al Simonei Halep mărturisește că a auzit tot felul de conspirații în ceea ce privește scandalul în care este implicată sportiva, însă este sigur că nu s-a dopat niciodată intenționat, pentru tenis și pentru performanță.

„Eu am auzit o grămadă de conspirații despre Simona Halep, dar gândiți-vă că eu am auzit o grămadă de conspirații și despre meciurile mele, că aș fi vândut nu știu ce partidă. Pe vremea mea, se scria că Andrei Pavel e sub influența pariurilor și tot felul de lucruri de care habar nu aveam. Nu am de unde să știu ce e acolo, dar din punctul meu de vedere e o nebunie. Sper să afle ce s-a întâmplat, dar eu n-am nicio bază să spun ceva concret. Tot ce pot să spun este că ea nu s-a dopat niciodată intenționat, nu a făcut-o pentru tenis, pentru performanță, ci pentru niște lucruri personale”, a completat Andrei Pavel.