Ce se ascunde în spatele cazului Simonei Halep. Verdictul se amână dintr-un motiv ireal, conform ultimei ipoteze

Simona Halep nu a intrat, până acum, în posesia unui verdict din partea Tribunalului independent din Londra, în cazul de dopaj. Tenismena în vârstă de 31 de ani se află pe „bară” încă din data de 7 octombrie 2022. De atunci, nu a mai putut participa la competițiile sportive, în urma suspendării. I-a fost regăsită, în urma analizelor de la US Open 2022, substanța Roxadustat, fiind interzisă de WADA. În urma rezultatelor de la controlul antidoping, Simona Halep a fost trecută pe lista sportivelor suspendate. Apoi, în luna mai 2023, avea să primească o nouă lovitură. I-au fost găsite nereguli la pașaportul biologic. Acum, a apărut o nouă ipoteză în urma căreia sportiva nu a primit verdictul. Motivul este ireal, însă ce se ascunde în spatele cazului Simonei Halep? Aflați în continuare.

Ce se ascunde în spatele cazului Simonei Halep – de ce nu s-a dat verdictul în cazul de dopaj?

Pe site-ul Tribunalului independent din Londra apare, la categoria „Știri”, un anunț de angajare. Mai cu seamă, este vorba despre poziția de „Case Manager”, salariul fiind de 31.000 de lire sterline. Ar fi vorba despre poziția pentru angajații care se ocupă de dosare precum cel în care este implicată sportiva româncă. Verdictul nu ar fi fost oferit, până acum, din cauza lipsei personalului autorizat care să se ocupe de astfel de spețe. Totuși, audierile sunt în plină desfășurare. De exemplu, pe 28 și 29 iunie, au avut loc aceste întrevederi, potrivit Prosport.ro.

Mesajul tenismenei după ce au fost găsite nereguli la pașaportul biologic

În luna mai 2023, tenismena avea să primească o nouă lovitură. De data aceasta, după acuzația de dopaj din partea ITIA, a fost înștiințată de anumite nereguli ale pașaportului biologic.

„Acum, că am stabilit clar că am fost victima unei contaminări, au venit cu o așa-zisă evaluare anormală a sângelui. Trei experți renumiți la nivel mondial mi-au studiat testele de sânge și a fost foarte clar că sângele meu este complet normal. Începând cu 7 octombrie, când am fost acuzată de dopaj de ITIA, am trăit cel mai negru coșmar din viața mea.

Mă simt neajutorată în fața unei asemenea hărțuiri și a unei motivații din partea lor să mă găsească vinovată. Încă o dată, toată viața am fost total împotriva oricărei forme de a trișa. Nu se aliniază valorilor mele. Singurul lucru la care sper în acest moment este să am posibilitatea să beneficiez de independența și imparțialitatea judecătorilor într-un tribunal care îmi va da șansa de a-mi demonstra nevinovăția. Am încredere deplină în justiție și aștept cu nerăbdare să îmi prezint cazul la audierea programată la sfârșitul lunii mai, după câteva amânări acuzate de ITIA”, a transmis Simona Halep, în luna mai 2023.

Sursă foto: CANCAN.RO