Gino Iorgulescu (67 de ani) a ajuns, din nou, pe mâinile medicilor din cauza unor probleme cu inima. Șeful LPF este cu sănătatea în pioneze și va fi ținut sub observație tot timpul de medici. CANCAN.RO a obținut prima reacție a ex-fotbalistului. Aflați, în continuare, ce-l așteaptă pe fostul internațional român. Veștile nu sunt, deloc, încurajatoare.

Măcinat de problemele de sănătate și stres, Gino Iorgulescu a acuzat, zilele trecute, stări de rău. Președintele LPF a avut, iar, nevoie de ajutorul medicilor pentru a depăși încă o cumpănă. Din fericire, a fost stabilizat, însă îl așteaptă o perioadă dificilă. Cel mai probabil va fi nevoit să treacă printr-o nouă intervenție chirurgicală la inimă.

“Am deja un stent, se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea”

CANCAN.RO a luat legătura cu Gino Iorgulescu, care ne-a dezvăluit detalii despre starea lui de sănătate. Nu exclude varianta unui infarct minor, mai ales că medicii au fost foarte rezervați în a-i oferi informații, din dorința de a-l proteja. Cert este că va fi ținut sub control permanent pentru a evita o tragedie.

“Acum mă simt binișor, ok. Am deja un stent și se pare că va trebui să-l pun și pe al doilea. Să vedem cum evoluează după tratament. Doctorii mi-au spus că am pățit asta din cauza stresului și celorlalte probleme de sănătate pe care le am. Nu știu dacă a fost chiar infarct, dar nu m-am simțit bine deloc. Sau poate n-au vrut să-mi spună mie mai multe. Dar mi-au spus că trebuie să mă țină sub control permanent”, a declarat Gino Iorgulescu pentru CANCAN.RO.

Probleme și la coloană

Din păcate, nu doar inima îi dă bătăi de cap președintelui LPF. “Trebuie să-mi fac analizele că am o infecție la coloană, din cauza căreia am stat anul trecut în spital o lună și jumătate”, ne-a mai spus șeful LPF.

Cine este Gino Iorgulescu

Gino Iorgulescu este un fost fotbalist important. Acesta a jucat inclusiv pentru reprezentativa României, pe postul de fundaș central. Cea mai mare parte a carierei a evoluat la Sportul Studențesc. După ce a agățat ghetele în cui, a fost antrenor secund al echipei naționale, în mandatele lui Mircea Rădulescu și Cornel Dinu, precum și președinte al clubului FC Național.

În martie 2008 a fost decorat cu Ordinul “Meritul Sportiv” clasa a III-a, pentru participarea la Campionatul European din 1984 și pentru întreaga activitate. Pe data de 14 noiembrie 2013, Gino Iorgulescu a fost ales în funcția de președinte LPF, pe care o ocupă și în prezent.