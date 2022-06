Brigitte l-a dat afară din casă pe soțul ei, Florin Pastramă: ”Nu mai are ce să caute în viața mea”

După ce a Brigitte (45 de ani) a anunțat că divorțează de Florin Pastramă (42 de ani), bruneta a făcut o nouă serie de declarații. De data aceasta, a mărturisit faptul că nu își dorește ca soțul ei să mai fie în preajma sa și, mai mult decât atât, l-a dat afară din casă.

Un nou divorț se anunță în showbizul românesc. Brigitte și Florin Pastramă au ales să se separe, după trei ani de căsnicie. În cadrul unei emisiuni, bruneta a punctat motivele pentru care a luat această decizie.

Brigitte a adus în discuție, în timpul declarațiilor, scandalurile în care au fost implicați în anii de mariaj. Aceasta a mărturisit că este o femeie singură și că nu își mai dorește prezența lui Florin Pastramă în viața ei. Mai mult decât atât, bărbatul nu mai locuiește alături de ea.

„Eu nu mai am bărbat. Pur și simplu, sunt singură. În decursul acestor 3 ani, când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut. Pot să spun că decizia de a opri toate aceste lucruri vine și datorită faptului că nu îmi aparțin acele mizerii.

Sunt un om care a muncit toată viața. Am fost de prea multe ori cu persoane care pur și simplu nu au avut ce căuta lângă mine. Vreau să tai din rădăcină și, până la urmă, am decis că este mai bine să merg în viață singură. Am făcut prea multe compromisuri”, a declarat ea la Antena Stars.

Vezi și BRIGITTE ȘI PASTRAMĂ, DIN NOU LA POLIȚIE. FOSTA DOAMNĂ NĂSTASE I-A IMPRESIONAT PE OAMENII LEGII CU O GEANTĂ HERMES DE 18.000 DE EURO, GHETE GUCCI ȘI PULOVER BALENCIAGA

Citește și BRIGITTE: „S-AU ÎNTÂMPLAT NIȘTE LUCRURI CARE NU MI-AU PLĂCUT!” MOTIVUL PENTRU CARE A FOST SCOS DE PE POST REALITY SHOW-UL SOȚILOR PASTRAMĂ

Brigitte: ”Florin nu mai are ce să caute în casa mea, în viața mea”

Mai mult decât atât, Brigitte a mărturisit faptul că a fost implicată în mai multe procese, recent. De asemenea, bruneta susține că Florin Pastramă „nu mai există” pentru ea.

„În perioada asta am fost târâtă în multe procese care nu mi-au aparținut, în multe scandaluri. De câte ori am încercat să fac ceva bun, public s-a văzut altceva. Nu e ceea ce îmi doresc de la viața mea. De exemplu, mi s-a stricat frigiderul și au venit doi oameni și m-au întrebat: ‘Nu vă supărați, era făcătură episodul ăla când vă târa prin parcare și vă bătea?’.

Multă lume mă întreabă lucrul ăsta. Până la urmă, ce mi-a făcut fostul meu soț, Ilie, dar să faci așa ceva ziua, în amiaza mare, fără niciun regret, ăsta e cel mai urât lucru.

Florin nu mai are ce să caute în casa mea, în viața mea, niciunde. Florin nu mai există”, a mai declarat Brigitte la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram