Reality show-ul ”Brigitte & Pastramă” a fost scos din grila de programe, iar gurile rele s-au grăbit să afirme că cei doi au fost dați afară. Nimic mai fals, spune fosta soție a lui Ilie Năstase! Brigitte a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre decizia luată de Antena Group.

Rating-ul scăzut i-ar fi determinat pe șefii televiziunii să excludă reality show-ul din grila de programe. Acestea sunt zvonurile care s-au tot vehiculat, după luarea deciziei. Acest scenariu ar fi departe de adevăr, susține însă Brigitte.

Soția lui Florin Pastramă a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre această situație și a explicat cum ar fi stat, de fapt, lucrurile.

„Noi nu ne-am mai dorit să mai continuăm”

Contactată de reporterii CANCAN.RO, Brigitte Pastramă a vorbit fără ocolișuri despre scoaterea emisiunii de pe Antena Stars:

„Noi am avut un contract valabil până la sfârșitul anului. Din mai multe motive nu am mai dorit să-l prelungim. Inițial, a fost un contract de probă pentru anul 2020, iar, pentru că audiența a fost foarte mare, am semnat un contract pe un an întreg. Dar, din mai multe motive, eu am specificat de-a lungul acestei perioade că nu doresc să prelungesc acest contract.

Contractul a fost respectat până la capăt, așa cum a fost semnat, cu toate clauzele stipulate, dar noi nu ne-am mai dorit să mai continuăm. Nu am fost scoși din grilă! „, a dezvăluit Brigitte Pastramă.

„Nu e vina lor, pentru că ei plăteau”

Brigitte continuă seria dezvăluirilor și mărturisește că oboseala și-a spus cuvântul. Dar și câteva probleme financiare aveau să-i determine să ia această decizie:

„A fost destul de obositor, iar reality acesta implica toată familia. Se filma la mine acasă, la business-urile mele. Pe lângă asta, și din punct de vedere material, din cauza problemelor pe care le are Florin, banii pe care-i primea el erau luați de un birou de executori judecătorești și rămâneau foarte puțini bani.

Dar am muncit foarte mult, nu e vina lor, pentru că ei plăteau, dar banii nu ajungeau la sursă și atunci am căzut de acord cu trustul să continuăm cât este contractul și atât”, a mai adăugat Brigitte.

