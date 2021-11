Brigitte și Ilie Năstase au dat nas în nas, iar CANCAN.RO are dovada

El este în plin divorț cu Ioana Simion, iar ea într-o continuă dispută cu Florin Pastramă! Însă, soarta pare că vrea să-i aducă din nou împreună. Brigitte Pastramă și Ilie Năstase au dat nas în nas, iar CANCAN.RO are imaginile exclusive!

Este, poate, una dintre cele mai tensionate perioade din viața de cuplu pe care o au cu partenerii lor. Foștii soți Năstase, Ilie și Brigitte, nu par să aibă deloc noroc pe plan personal, iar evenimentele petrecute în ultima perioadă stau mărturie. Fostul mare tenismen a primit o a doua șansă de la Ioana Simion, după ce a avut o ieșire violentă, dar acum au ajuns, din nou, la divorț. Cât despre Brigitte Pastramă, s-a tot scris, în lunile care au trecut, că ar avea probleme în cuplu cu soțul, ei, Florin Pastramă.

Disputele ar fi la ordinea zilei, iar pentru a se liniști apele, au ajuns chiar și pe canapeaua psihologului.

Brigitte și Ilie Năstase, întâlnire de gradul zero

În acest context, se pune întrebarea dacă nu cumva soarta și-i dorește pe foștii soți Năstase, Brigitte și Ilie, împreună. Imaginile surprinse de paparazzii CANCAN.RO sunt grăitoare în acest sens.

Preț de câteva minute, Brigitte Pastramă a stat în restaurantul pe care fostul nr. 1 ATP îl frecventează și în care – întâmplarea face – se afla chiar și în acel moment. Așadar, cel mai probabil, Ilie Năstase și Brigitte Pastramă nu s-au putut evita și, măcar de complezență, au fost nevoiți să se salute. Ce-i drept, după felul în care a fost surprinsă bruneta ieșind din restaurant, lucrurile nu par să fi fost deloc tensionate.

Îmbrăcată cu o pereche de panaloni negri, un palton kaki, stil army și cu poșeta Hermes, maro, pe braț, cu o pereche de cizme în aceeași nuanță, Brigitte a întors toate privirile. De cum a ieșit din local, bruneta a avut grijă să-și pună masca de protecție, dar și să-l „cinstească” pe cel care i-a adus cheile de la mașină.

Bolizii de lux al foștilor soți Năstase tronează în parcarea unui restaurant

În parcare, tronau bolizii foștilor soți Năstase! Porsche Cayenne-ul actualei doamne Pastramă în valoare de aproximativ 20.000 euro și Mercedes-ul GLE coupe al fostului mare tenismen, de 40.000 euro. Mașinile erau parcate la distanță relativ mică una de cealaltă, de parcă soarta – sau ghinionul, având în vedere cum s-a terminat relația dintre ei – vrea să-i aducă aproape unul de celălalt, mai ales în aceste momente.

Ioana Simion, a doua încercare de divorț

Ioana Năstase a înaintat, pentru a doua oară, actele de divorț la Judecătoria Constanța, iar acum așteaptă anunțarea primului termen de judecată. Ioana le „destăinuia” prietenilor virtuali, într-un mesaj postat în miez de noapte, că un capitol din viața ei s-a încheiat.

„Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit! Mă consider o femeie puternică și mândră de faptele mele… răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții (…) Răbdarea mea a luat sfârșit! În toată această perioadă, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați, iar pentru asta le mulțumesc! (…) Am continuat să lupt crezând și sperând că se va schimba ceva în bine”, spunea Ioana Năstase.

Cei doi soți nu sunt la prima tentativă de a divorța! În luna ianuarie, Ioana l-a acuzat pe Ilie Năstase de violență. Atunci a fost nevoie de intervenția poliției pentru ca lucrurile să se liniștească. După acel incident, Ioana a dorit ca mariajul să se termine, însă celebrul tenismen a reușit s-o înduplece, astfel că în iunie, părțile renunțau la judecată.

