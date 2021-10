Viața bună nu se sfârșește odată cu mariajul alături de Ilie Năstase! Ioana Simion, încă soția fostului mare tenismen, rămâne o prezență „răvășitoare”, în orice situație, chiar și când lumea îi este dată peste cap. CANCAN.RO vă prezintă imagini exclusive cu apariția de 400.000 € a Ioanei.

Ioana Simion a dat clasă într-o benzinărie din Capitală! Soția lui Ilie Năstase pare că s-a împăcat cu ideea că mariajul cu fostul nr. 1 ATP nu se mai poate „resuscita”, iar aparițiile ei în spațiul public par să întărească și mai mult această idee.

Bruneta a fost surprinsă de paparazzii CANCAN.RO, într-o benzinărie, unde parcă timpul s-a oprit în loc. Îmbrăcată într-un compleu verde olive, cu o pereche de botine cu toc finuț, Ioana Simion a întors, ca la o comandă, toate privirile.

Ioana Simion, apariție de sute de mii de euro

Cu zâmbetul pe buze, ca și când nimic nu i-ar tulbura liniștea, nici măcar divorțul de Ilie Năstase, Ioana a oprit într-o benzinărie din Capitală, unde avea să-și alimenteze Bentley-ul în valoare de 250.000 €. Bine, nu a făcut ea acest lucru, ci un domn foarte amabil. Ce-i drept, bărbat fiind, când vezi o asemenea prezență, n-ai cum să nu-i oferi o mână de ajutor. Și a oferit-o! I-a alimentat bolidul de lux cu carburant în valoare de 560 de lei.

În tot acest timp, consoarta lui Ilie Năstase se afla în interiorul benzinăriei, unde a plătit suma aferentă alimentării, dar a făcut și „mici” cumpărături.

Așa cum era de așteptat, altceva ne-a atras, de fapt, atenția. La o mică trecere în revistă, putem constata că încă soția fostului mare tenismen a ieșit cu 400.000 € la ea! Pe lângă autoturismul de lux pe care-l conduce și al cărui preț vi l-am spus, Ioana și-a etalat, mândră, geanta Hermes Birkin de aproximativ 30.000 €, un Rolex Datejust acoperit cu diamante, de 70.000 €, dar și un inel, mare, „full diamond”.

Ioana și Ilie Năstase, divorț cu repetiție

Ioana a înaintat, pentru a doua oară, actele de divorț la Judecătoria Constanța, în urmă cu doar câteva zile, iar acum așteaptă anunțarea primului termen de judecată. În urmă cu câteva seri, aproape de miezul nopții, Ioana le „destăinuia” prietenilor virtuali că un capitol din viața ei s-a încheiat. Așa cum era de așteptat, majoritatea s-a gândit că mesajul este despre căsnicia cu Ilie Năstase.

„Astăzi, un capitol din viața mea a luat sfârșit! Mă consider o femeie puternică și mândră de faptele mele… răbdarea mea, iertarea mea, voința și bunele intenții (…) Răbdarea mea a luat sfârșit! În toată această perioadă, am avut și ocazia de a cunoaște oameni buni, de o mare valoare și bine intenționați, iar pentru asta le mulțumesc! (…) Am continuat să lupt crezând și sperând că se va schimba ceva în bine”, spunea Ioana.

Cei doi soți nu sunt la prima tentativă de a divorța! În luna ianuarie, Ioana l-a acuzat pe Ilie Năstase de violență. Atunci a fost nevoie de intervenția poliției pentru ca lucrurile să se liniștească. După acel incident, Ioana a dorit ca mariajul să se termine, însă celebrul tenismen a reușit s-o înduplece, astfel că în iunie, părțile renunțau la judecată. Până la începutul acestei luni, când demersurile au fost reluate.

