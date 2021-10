Ceartă de zile mari în cuplul Brigitte și Florin Pastramă! Care a fost motivul pentru care cei doi și-au ieșit din minți: ”Mi-a dat una peste cap, peste ochi”

Pe cât de impulsivă este Brigitte Pastramă, pe atât de liniștit și calm este soțul ei, Florin Pastramă. Chiar dacă și-ar dori să fie un izvor nesecat de răbdare, Florin Pastramă are și el limitele lui. Dacă până acum soția lui era cea care ”trântea și bufnea” de data asta cei doi soți au dus o ”luptă” parte`n parte. Iată motivul pentru care s-au certat cei doi.

Brigitte și Florin Pastramă, ceartă de proporții din cauza unor geamuri de termopan

Brigitte Pastramă nu spune nu atunci când vine vorba de treburile gospodărești și atunci când se cere, bruneta pune osul la treabă cot la cot cu angajații ei. Ei bine, din acest motiv, Florin Pastramă și soția lui au ”încins” o discuție în contradictoriu de zile mari. Cu viziuni și teorii diferite, soții Pastramă au ajuns la ”cuțite” din cauza unor geamuri termopan:

”Mă deranjează că în loc să turnăm 5-10 cm în exterior, ceea ce este mult mai simplu, va trebui să spargem 15 cm și va trebui să și turnăm. Mie mi se pare bătaie de cap. Nu știu de ce Florin consideră că trebuie să te scarpini cu mâna dreapta la urechea stângă, pe când era mult mai simplu să turnăm puțin, nici nu se vede. Mi-a dat așa una, peste cap, peste ochi, peste tot pentru că avem foarte mult de muncă.

Eu voiam să facem geamurile din partea stângă cu 10 cm mai mici decât cele din partea dreaptă, deoarece ele nu se vor întâlni niciodată că noi la mijloc avem o ușă.”, a concluzionat Brigitte Pastramă la Antena Stars.

Brigitte și Florin Pastramă au apelat la psiholog pentru a-și salva căsnicia

Este bine cunoscută relația tumultoasă dintre cei doi soți. Brigitte și Florin Pastramă trăiesc o dragoste nebună presăsată cu multă sare și mult piper. Problemele de ordin financiar au fost mult timp un subict de la care se iscau certuri inutile. Cei doi au apelat la un specialist de dragul căsniciei, iar acum lucrurile par să fi intrat pe un făgaș normal:

„Chiar vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a trimis-o pe Brigitte, a fost ca Făt-Frumos. Cât alții creșteau în 10 ani, eu am crescut într-un an, mă refer spiritual. Sunt foarte bine, sunt foarte fericit și nu mai am viața pe care am avut-o până la 40 de ani, în care totul se încadra numai la bani, aveam bani și totul se cumpăra.

Am înțeles că lucrurile astea nu sunt importante, cele mai important sunt sufletul și credința, iar atunci totul vine de la Dumnezeu”, a declarat Florin Pastramă la Antena Stars.

