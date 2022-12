Brigitte Pastramă a intrat în spiritul sărbătorilor! Suma colosală pe care a investit-o în decorațiunile de Crăciun 

Brigitte Pastramă iubește Crăciunul, iar, în acest an a vrut să le demonstreze tuturor acest lucru. Vedeta s-a apucat de împodobit, iar rezultatul a fost unul surprinzător. Bruneta nu s-a uitat la bani și a investit o sumă colosală în decorațiunile de Crăciun. Aceasta le-a cumpărat special din Anglia, îndeplinindu-și, astfel, un vis.

Brigitte Pastramă nu a avut nicio reținere, anul acesta de sărbători. De mult visa să își împodobească locuința în stil mare și acum a făcut-o. S-a pregătit din timp, a cumpărat decorațiunile din Anglia și a dat pe ele mai bine de 10.000 de lire. Suma este una mare, dar pentru Brigitte a meritat. Aceasta s-a pus pe împodobit, iar operațiunea a durat o zi și jumătate.

După ce a avut toată casa aranjată așa cum își dorește, Brigitte le-a arătat și internauților rezultatul. Majoritatea au fost surprinși și au admirat abundența prezentată de soția lui Florin Pastramă.

„Mi-a luat o zi jumătate, m-au ajutat și băieții mei cu bormașina, cu scara. Dar da, este în totalitate gustul meu. Avem aici patru brazi. Am dat peste 10.000 de lire pe toate accesoriile astea, sunt din fibră de carbon și le-am luat din Anglia. Mâ gândeam că am dat atâția bani. Numai ursul acesta a fost 1.600 sau 1.700 de lire, renul cam 1.700 de lire, e vorba de dimensiune. Este și un Moș Crăciun și o săniuță’,

Mie îmi place, în fiecare an, acasă să adun globulețe diferite, fiecare îmi aduce aminte de ceva, de un anumit moment. Aici, fiecare brăduț și accesoriu îmi aduce aminte de un an special pe care l-am trăit în locul acesta”, a declarat Birgitte Pastramă, în cadrul unei emisiuni de televiziune.

(CITEȘTE ȘI: BRIGITTE PASTRAMĂ A FOST CUCERITĂ DE VIAȚA DIN DUBAI! BRUNETA A FĂCUT SACRIFICII PENTRU A ACHIZIȚIONA CASA LA CARE DE MULT VISEAZĂ)

Brigitte Pastramă, pusă pe investiții

În ultimul timp, Brigitte Pastramă a făcut investiții serioase. Vedeta și-a luat casă în Dubai, dar, și o mașină nouă electrică. Pentru casa din Dubai, bruneta a scos din buzunar 400.000 de euro. Iar în ceea ce privește noul bolid, soția lui Florin Pastramă a pus la bătaie alți 150.00 de euro.

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine. Am vrut să am ceva al meu unde să pot evada. Să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. O casă frumoasă, așa cum îmi place mie. Este o casă cu 2 dormitoare. Sinceră să fiu, am vrut cu trei, dar am băgat banii în afacerile din România. Casa din Dubai a costat vreo 400.000 de euro.

Era o achiziție pe care mi o doream de mult și a venit acum. Am terminat un leasing și am luat un altul. Am trei mașini acum. Poate trimit una chiar un Dubai. Asta nouă e electrică, a costat 150.000 de euro. E normal că dacă muncești atât să-ți faci și cadouri”, declarat Brigitte Pastramă.

(VEZI ȘI: BRIGITTE PASTRAMĂ A FĂCUT O DESCOPERIRE ȘOC, ÎNAINTEA OPERAȚIEI DE EXTIRPARE A UNOR TUMORI LA SÂN: ”AM FOST ÎMBOLNĂVITĂ GENITAL…”)