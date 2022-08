Brigitte Pastramă a izbucnit în lacrimi la TACLALE: ”M-a lăsat pe marginea unei prăpăstii…”

Deși mulți au invidiat-o și o invidiază încă pentru viața de lux și statutul de vedetă pe care le are, Brigitte Pastramă a trecut prin multe încercări de-a lungul vieții.

Chiar dacă a fost acuzată că îi place să joace un rol și că bravează cu faptul că este o persoană foarte credincioasă, fosta soție a lui Ilie Năstase și-a prezentat într-un mod brutal de sincer, în cadrul podcastului TACLALE, care va fi difuzat joi, 11 august, pe www.cancan.ro și pe pagina de Youtube CANCAN, povestea de viață și motivele care au împins-o către biserica penticostală.

Dispariția fulgerătoare a primului soț, bătăile soră cu moartea primite de la cel de-al doilea bărbat din viața ei, care i-a interzis ani buni să-și vadă fiica, perioada petrecută în pușcărie, când a vrut să se sinucidă chiar de ziua ei, după ce a aflat că a pierdut toate bunurile pe care le avea, toate aceste cumpene dezvăluite deschis de Brigitte la TACLALE, au fost suficiente motive pentru ca ea să-și caute refugiul în biserică.

”800 de persoane plângeau și se rugau pentru cauza mea”

Părăsită de toți, hăitută de al doilea soț, zbătându-se într-o sărăcie cruntă, după ce era obișnuită cu luxul și confortul, Brigitte a avut șansa să se refugieze la o femeie cu 20 de ani mai în vârstă, doamna Mia, care i-a oblojit rănile fizice și psihice și i-a devenit ca o a doua mamă. Această femeie i-a îndrumat calea spre biserică, a sfătuit-o pe tânara timișoreancă să-i scrie un bilet Domnului Isus cu toate necazurile ei, pe care să-l depună personal la un lăcaș de cult (n.r penticostal): ”M-am dus într-o joi la o biserică imensă, după ce îmi predasem inima și îl primisem pe Isus în inima mea. Am făcut scrisoarea de acasă și am pus biletul într-un coșuleț în care erau multe bilete. Două ore s-a făcut evanghelizare. Oamenii ăia parcă vorbeau pentru cauza mea. Am plâns două ore. La sfârșit au zis: >. Și din toate biletele alea, l-au extras tocmai pe al meu. Eu stăteam în al doilea rând, m-am uitat în spate, 800 de persoane plângeau și se rugau pentru cauza mea. 800 de persoane! În acea biserică imensă, femeile plângeau cu lacrimi, pentru că eu ce am scris, am scris din suflet.

Când a citit omul ăla povestea mea și a vieții mele, i-a făcut să plângă. Și toată lumea se ruga pentru mine. Niște străini. Și am simțit că acolo e familia mea. Am știut că acolo găsesc alinarea. Și vreau să spun că, încet, încet și Dumnezeu mi-a răspuns la problema pe care am scris-o pe bilet”, a povestit Brigitte momentul în care a avut o revelație cu privire la ceea ce se petrecuse în viața ei: ”Dădeam prietenilor mei să mânănce și să bea. Inclusiv când îi chemam la grătar la mine, le cumpărat țigări doar ca să vină să stea cu mine. Mi-am plătit prietenii. Prietenii ăia care, atunci când am fost pe marginea prăpastiei, mi-au întors spatele. Domnul așa m-a lăsat. Pe marginea unei prăpăstii, astfel încât să nu mă mai încred în om și să mă încred doar în el”.

”Am început să vorbesc în niște limbi necunoscute!”

După acest episod emoționant din viața ei, actuala soție a lui Florin Pastramă a mers mai departe și a decis să fie botezată în tradiția penticostală. ”Pe 16 aprilie 2010 am fost botezată cu Duhul Sfânt și ăla a fost cel mai minunat moment care mi s-a întâmplat în viață. Din suflet spun și îmi vine să plâng, pentru că am simțit cea mai mare bucurie atunci. L-am văzut pe domnul Isus în fața mea, blând și bun. În momentul acela am început să vorbesc în niște limbi necunoscute. Erau păstorii, se rugau în jurul meu și am simțit o fericire și o pace… O siguranță că sunt în mâna Domnului”, a povestit Brigitte cu lacrimi în ochi la podcastul TACLALE, care poate fi urmărit joi, 11 august, începând cu ora 20.00 pe CANCAN.RO și pe pagina de Youtube CANCAN.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.