Brigitte Pastramă a răbufnit! Vedeta a încercat să ofere ajutor refugiaților ucraineni, dar a fost refuzată

Brigitte Pastramă a răbufnit, după ce a încercat să ofere ajutor refugiaților ucraineni. Pe reţelele de socializare bruneta a povestit prin ce a trecut.

Brigitte Pastramă se numără printre vedetele care au încercat să dea o mână de ajutor persoanelor care de 8 zile trec prin clipe de coşmar.

Pe pagina sa de Instagram, bruneta a transmis un mesaj prin care a povestit că a pregătit mâncare pentru refugiaţii din Ucraina, după ce a văzut la televizor că aceştia au venit într-un număr foarte mare la noi în ţară. Astfel, vedeta a pregătit 100 de porții de mâncare caldă: ciorbă, orez cu legume și pulpe de pui la cuptor, pe care le-a dus în centrele de refugiați.

CITEŞTE ŞI: BRIGITTE PASTRAMĂ A ÎNCEPUT SĂ PLÂNGĂ CHIAR DE ZIUA EI: ”UN BEBE PE 2022…”

Ajunsă la unul dintre acestea, vedeta a fost refuzată și i s-a dat mâncarea înapoi. Mai mult, Brigitte spune că nu a văzut niciun ucrainean în centrul respectiv.

“Nu am văzut niciun om, niciun ucrainean. Mă doare capul de ceea ce văd la televizor și ceea ce este în realitate. Vreau să fac un bine și sunt luată în bătaie de joc. Vreau să ajute niște oameni pe care-i văd la televizor că mor de frig, că le e foame. Au zis că sunt în centre, eu i-am căutat și nu i-am găsit. La sala Polivalentă sunt foarte multe pungi de mâncare, se strică acolo. Uitați prin ce am trecut eu astăzi. Am muncit atâtea ore degeaba. Mi-e greață. Mi-au dat ciorbă înapoi, cele 100 de porțîi. (…)”, a spus Brigitte Pastramă fanilor din mediul online.

De ce a renunţat Brigitte la emisiunea de pe Antena Stars

Contactată de reporterii CANCAN.RO, Brigitte Pastramă a vorbit fără ocolișuri despre scoaterea emisiunii de pe Antena Stars.

„Noi am avut un contract valabil până la sfârșitul anului. Din mai multe motive nu am mai dorit să-l prelungim. Inițial, a fost un contract de probă pentru anul 2020, iar, pentru că audiența a fost foarte mare, am semnat un contract pe un an întreg. Dar, din mai multe motive, eu am specificat de-a lungul acestei perioade că nu doresc să prelungesc acest contract.

Contractul a fost respectat până la capăt, așa cum a fost semnat, cu toate clauzele stipulate, dar noi nu ne-am mai dorit să mai continuăm. Nu am fost scoși din grilă!”, a povestit Brigitte Pastramă.

Sursă foto: Instagram