Brigitte Pastramă a ținut să se afle de la ea, după ce s-a aflat că fusese diagnosticată cu cancer

Abia căsătorită cu Florin Pastramă, Brigitte a ținut să ofere o explicație referitoare la zvonul că ar fi fost diagnosticată cu cancer. Vedeta a scris pe pagina de socializare un mesaj care lămurește lucrurile.

Brigitte Pastramă a fost diagnosticată cu cancer în anul 2016. Atunci a fost operată și tratată la Viena. A reușit să depășească situația dificilă, însă, totodată, a dorit să dea asigurări tuturor celor care o urmăresc că în prezent nu are probleme de sănătate.

„Dragi prieteni🤗 Pentru că pe internet circula zvonul că am cancer, vreau să dezmint acest lucru🤦🏻‍♀️, şi vă mulţumesc pentru toate urările❤️❤️❤️❤️”, a scris Brigitte Pastramă.

Brigitte Năstase, declarații fără acoperire

Cei care au urmărit fiecare ediție a show-ului ”Ferma” au putut constata că Brigitte Năstase a reușit să întrețină o atmosferă tensionată, chiar dacă nu a fost întotdeauna doar vina ei. Totuși, înainte de participarea la emisiune, Brigitte promisese că va deveni prietena tuturor. Din nefericire, totul a fost ”pe invers”.

Cu doar câteva zile înainte de a începe emisiunea, Brigitte Năstase declara pentru Pro TV că ”trebuie să vezi ceva bun în fiecare om ” și că ”o să încerc să ajung la sufletul lui”:

”Eu mă împrietenesc cu toată lumea. Trebuie să vezi ceva bun în fiecare om, nu există numai oameni răi. Eu am fost în situații în care nu am avut de ales, mai ales la închisoare. Am fost în celulă cu niște fete pe care le-am învățat să scrie, să citească. O să fac ce am făcut atunci și ce fac în fiecare zi din viața mea: vorbesc cu oamenii, încerc să-i cunosc, încerc să văd unde are sufletul și o să încerc să ajung la sufletul lui. Orice om are un suflet, iar pe mine mă interesează cel mai mult sufletul la om”, spunea Brigitte, citată și de libertatea.ro.