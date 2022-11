Brigitte Pastramă exultă! Ce achiziție de milioane a făcut soția lui Florin Pastramă în Dubai

După un an în care s-a chinuit să-și cumpere o casă o casă în Dubai, Brigitte Pastramă se poate numi, în sfârșit, proprietară. Vestea bună a venit chiar de la brunetă care, în culmea fericirii, și-a anunțat fanii de pe rețelele de socializare. Vedeta și-a vândut apartamentul de pe Nordului pentru a se muta în cel mai mare oraș din Emiratele Arabe.

Brigitte Pastramă și-a anunțat urmăritorii de pe rețelele de socializare că este, oficial, proprietara unei case în Dubai. După ce și-a vândut superbul apartament localizat în una dintre cele mai scumpe zone ale Bucureștiului, a dar aproape 2 milioane de euro pentru a se muta în Emiratele Arabe.

„Mulțumesc Domnului Iisus pentru biruință! Astăzi am primit titlul de proprietate de la casa pe care o să v-o arătăm în curând. Este o casă nouă, în Dubai Land și astăzi, în ultima zi, au fost opt – nouă zile zbuciumate, dar toate lucrurile s-au dus la bun sfârșit. Felicitări Brigitte! Dumnezeu să vă binecuvânteze!”, a spus Brigitte Pastramă pe InstaStory.

Brighitte Pastramă își caută liniștea în Dubai

Totul a început în urmă cu un an, când soția lui Florin Pastramă a mers în Dubai ca să-și cumpere o casă a ei, în care să poată să se relaxeze în voie. Problema a fost că atunci când s-a răzgândit în privința imobilului, nu a reușit să-și recupereze avansul. Ca urmare, a durat enorm până să se poată numi proprietară. Redăm declarațiile brunetei:

„Am fost în Dubai în urmă cu un an. Am urmărit să achiziționez o casă. Am vrut ceva pentru mine, am vrut să am ceva al meu, unde să pot evada, să scap de stres, să mă pot relaxa așa cum îmi place mie. Am avut mai multe încercări, la un moment dat m-am chinuit să recuperez avansul pe care îl dădusem pentru o locuință, care nu era tocmai ok”, a povestit vedeta cu ceva vreme în urmă, pentru un post de televiziune.

