Brigitte Pastramă, în litigiu cu o celebră casă de modă, care îi cere despăgubiri. “Nu am crezut că este infracțiune” Cum s-a ajuns aici

Casa de modă Louis Vuitton îi solicită despăgubiri lui Brigitte Pastramă, pe motiv că fosta soție a lui Ilie Năstase a scos la vânzare măști contrafăcute, care purtau sigla celebrei companii. Actuala parneneră a lui Florin Pastramă susține că, la mijloc, ar fi fost o neînțelegere.

Tot scandalul a pornit după ce reprezentanții Louis Vuitton i-au anunțat pe anchetatori că produsele comercializate sunt false. Avocații companiei au mai precizat că vor cere daune, potrivit GÂNDUL.RO. În iulie 2021, Brigitte și Florin Pastramă au fost săltați de oamenii legii, fiind suspectați că ar fi scos la vânzare măști contrafcute de protecție, inscripționate cu siglele unor companii celebre.

(CITEȘTE ȘI: BRIGITTE ȘI FLORIN PASTRAMĂ, LUAȚI ÎN „VIZOR”. LOCUINȚA LOR A FOST PERCHEZIȚIONATĂ ÎN ACEASTĂ DIMINEAȚĂ)

S-au efectuat percheziții, iar mostre din respectivele măști sanitare au fost trimise la toate casele de modă ale căror branduri erau inscrioționate pe produse. Experții Louis Vuitton au analizat măștile, au ajuns la concluzia că sunt contrafăcute și ar fi anunțat că se constitue parte civilă.

Brigitte și Florin Pastramă, plasați sub control judiciar. “Am vrut să câștigăm cinstit”

“Oamenii au interpretat total greșit atunci când am crezut că facem legal când am cumpărat de undeva mai multe feluri de măști și am vrut să câștigăm un ban. Nu vândusem apartamentele și am vrut să câștigăm cinstit. Am cumpărat, conform legislației măștile sunt considerate de uz sanitar și nu am crezut că este infracțiune, chiar dacă au avut logo-uri pe ele. Nu ai voie să faci asta pentru că este interpretabil. Noi am vândut obiecte de uz sanitar, dar lumea a crezut că noi ne-am îmbogățit din asta și am atras răul asupra noastră, deși noi am fost resaler, fără să știm că nu avem voie să vindem ceva cu logo. Nimeni nu ne-a spus și nici nu ne-a îndrumat. Am atras toată această nenorocire asupra noastră”, a spus Brigitte Pastramă, anul trecut, după ce ea și soțul ei au fost plasați sub control judiciar.

(NU RATA: BRIGITTE ȘI FLORIN PASTRAMĂ AU FOST PUȘI SUB CONTROL JUDICIAR PENTRU 60 DE ZILE)