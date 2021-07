În această dimineață, Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au avut parte de o surpriză: locuința lor din Capitală a fost percheziționată. Cei doi ar fi acuzați de contrafacerea unei mărci, dar și vinderea produselor contrafăcute.

În această dimineață, Brigitte Sfăt și Florin Pastramă au avut parte de o surpriză neașteptată chiar acasă. Potrivit g4media.ro, la domiciliul acestora s-au efectuat percheziții, după ce au fost acuzați de contrafacerea unei mărci, dar și vinderea produselor contrafăcute. De asemenea, conform informațiilor apărute, cei doi vor fi aduși la Poliției Sectorului 2 și audiați în acest dosar.

Brigitte și Florin Pastramă au făcut investiții

Brigitte a reușit ca în ultimii ani să investească în mai multe afaceri care, la rândul lor, i-au adus profit. Chiar dacă a venit pandemia, soția lui Florin Pastramă a reușit să își mențină la suprafață investițiile. Din anul 2019, Brigitte formează un cuplu cu Florin Pastramă și în prezent fac parte dintr-un reality show în care vieților lor sunt puse sub ”lupă„. Alături de soț, Brigitte a continuat să investească în afaceri, iar la începutul anului 2020, au deschis împreună o shaormerie. Însă, pandemia le-a dat peste cap planurile, iar veniturile încasate din firma pentru mâncare fast-food s-au diminuat. Pe de altă parte, afacerea cu haine de firmă pe care o avea în nordul Capitalei și-a închis-o, spunând că a pierdut 100.000 de euro.

”Am considerat că e cel mai bine pentru noi să valorificăm aceste spaţii, nu să le dăm altora spre închiriere. Am făcut şaormerie în spaţiul vechi şi deocamdată e foarte bine. Eu şi Florin ne ocupăm, am angajat doi băieţi care se pricep să facă shaorma şi am adus un preparat de la mine de acasă, din Timişoara. Se numeşte pleşcaviţă şi e de vită, mai exact din pulpă de viţel. Un meniu cu şaorma medie şi suc la doză costă 15 lei, iar un meniu cu pleşcaviţă, cartofi pai şi suc costă tot 15 lei. Băieţii fac şi pizza, iar meniul cu suc costă şi el 15 lei. Ne dăm tot interesul să fie bine”, declara vedeta după ce a deschis fast-food-ul, pentru Click.

