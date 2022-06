Brigitte Sfăt a pus capăt căsniciei din cauza infidelității?! Mesajul tranșant pe care i l-a transmis lui Florin Pastramă

După ce a Brigitte (45 de ani) a anunțat că divorțează de Florin Pastramă (42 de ani), bruneta a lansat un nou mesaj tranșant. Cei doi au pus capăt căsniciei din cauza infidelității!?

Brigitte și Florin Pastramă au ales să se separe, după trei ani de căsnicie. În cadrul unei emisiuni, bruneta a punctat motivele pentru care a luat această decizie. Însă, recent, bruneta a postat pe rețelele de socializare un mesaj din care ar putea să fie extrasă ideea potrivit căreia căsnicia lor ar fi putut să ajungă la un final din cauza unei posibile infidelități.

”Căsătoria să fie ținută în toată cinstea, și patul să fie nespurcat, căci Dumnezeu va judeca pe c*****i și pe preac*****i”, este mesajul postat de Brigitte pe rețelele de socializare.

Brigitte nu și-l mai dorește pe Florin Pastramă în viața ei

Aceasta a mărturisit că este o femeie singură și că nu își mai dorește prezența lui Florin Pastramă în viața ei. Mai mult decât atât, bărbatul nu mai locuiește alături de ea.

„Eu nu mai am bărbat. Pur și simplu, sunt singură. În decursul acestor 3 ani, când am luat decizia să-l am pe Florin lângă mine, am fost în foarte multe mizerii care nu mi-au aparținut. Pot să spun că decizia de a opri toate aceste lucruri vine și datorită faptului că nu îmi aparțin acele mizerii.

Sunt un om care a muncit toată viața. Am fost de prea multe ori cu persoane care pur și simplu nu au avut ce căuta lângă mine. Vreau să tai din rădăcină și, până la urmă, am decis că este mai bine să merg în viață singură. Am făcut prea multe compromisuri”, a declarat ea la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram