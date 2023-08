Britney Spears divorțează după 1 an de căsătorie cu Sam Asghari. Actorul a trecut la amenințări

Britney Spears (41 de ani) mai bifează un divorț, după 5 ani de relație și doar 1 an și două luni de căsnicie cu Sam Asghari (29 de ani). Cei doi s-au căsătorit în luna iunie a anului trecut și se pare că actorul a fost cel care a depus actele de divorț.

Potrivit presei străine, se pare că soții au decis să divorțeze, după o ceartă în care s-au acuzat reciproc de infidelitate. Apropiați din jurul cuplului au dezvăluit că totul a pornit acum 7 zile, atunci când Sam Asghari ar fi confruntat-o pe Britney Spears în legătură cu zvonurile conform cărora ar vrea să-l părăsească. Totodată, se pare că certurile au degenerat de multe ori, ajungând să-și adreseze cuvinte jignitoare și chiar să se bată.

Divorț cu scandal între Britney Spears și Sam Asghari

Actorul s-ar fi mutat, deja, din casa lor, însă nu înainte de a depune actele de divorț. Britney Spears are un contract prenupțial, care îi protejează bunurile personale, însă actorul cere în instanță să fie recompensat pentru timpul petrecut cu artista și își dorește ca tot ea să fie cea care va plăti cheltuielile de judecată. Se pare că data separării a fost pe 28 iulie 2023.

Surse din anturajul cuplului susțin că Sam Asghari ar fi trecut la amenințări cu divulgarea unor informații intime din timpul relației lor.

Britney Spears și Sam Asghari s-au cunocut pe platourile de filmare al videoclipului Slumber Party, piesă de pe albumul Glory al artistei. După o relație de 5 ani, cântăreața a fost cerută în căsătorie în anul 2021, atunci fiind încă sub tutela tatălui ei, motiv pentru care nu s-a putut căsători. La finalul celor 13 ani de tutelă, Britney declara că: ”Aş vrea să avansez progresiv şi vreau să am parte de o afacere adevărată, vreau să mă pot căsători şi să am un copil. Mi s-a spus că, în acest moment, în cadrul tutelării, nu sunt capabilă să mă căsătoresc sau să am un copil”, a pledat Spears în faţa judecătorului, în iunie 2021. Britney se află, deja, la a treia căsnicie și are doi copii, Sean și Jayden, cu cel de-al doilea soț al ei, Kevin Federline.