Conflict incredibil între Britney Spears și noul star din NBA. De la ce a pornit diferendul dintre cei doi

Victor Wembanyama (19 ani), noul star din baschetul nord american, și cântăreața Britney Spears (41 de ani) se află în centrul unui scandal uluitor. Artista susține că un membru al echipei de securitate a baschetbalistului a lovit-o într-un restaurant din Las Vegas. Incidentul s-ar fi produs în momentul în care Britney a încercat să-l felicite pe tânărul jucător francez.

În luna iunie, Victor Wembanyama a fost ales de San Antonio Spurs de pe prima poziţie la draftul NBA (selecţia tinerilor jucători). Francezul este considerat de către specialiști drept cel mai mare talent de la LeBron James încoace. În ciuda faptului că nu a debutat încă pentru formația din Texas, baschetbalistul a intrat deja în atenția presei de scandal din Statele Unite ale Americii. Un conflict neașteptat l-a adus pe Wembanyama pe prima pagină a tabloidelor americane.

Conflict neașteptat între Britney Spears și un star din NBA. „Eu doar l-am atins”

Incidentul s-a petrecut în restaurantul unui hotel din Las Vegas, în care Victor Wembanyama se afla alături de câțiva prieteni. În acest local se afla și celebra cântăreață Britney Spears. Aceasta l-a recunoscut pe jucătorul francez și a mers să-l felicite pentru pasul făcut în NBA. Când a ajuns în dreptul său, Britney l-a atins pe sportiv pe umăr pentru a-i atrage atenția, moment în care unul dintre bodyguarzii acestuia a lovit-o fără nicio ezitare.

Revoltată de atitudinea agresivă a bărbatului respectiv, Britney Spears a făcut o plângere la poliție. Ulterior, ea a povestit întregul incident prin intermediul rețelelor de socializare.

„Experiențele traumatizante nu sunt noi pentru mine. Pentru cea de noaptea trecută nu am fost pregătită. Am recunoscut un sportiv în holul hotelului. Mai târziu, la un restaurant diferit, l-am văzut din nou. Am decis să îl abordez și să îl felicit pentru succesul recent.

Era gălăgie în interior, așa că l-am atins pe umăr pentru a-i atrage atenția. Am văzut ulterior declarația jucătorului, că l-aș fi tras din spate. Dar eu doar l-am atins.

Unul dintre oamenii care îl păzeau m-a lovit, nu a ezitat, chiar dacă erau multe persoane în jur. Aproape m-a doborât, ochelarii mi-au văzut de la ochi. Mereu sunt abordată de oameni. De fapt, chiar în acel moment aveam în jur peste 20 de fani. Oamenii mei n-au lovit pe nimeni.

Știu că este extrem de jenant să împărtășesc această poveste, dar era deja în presă. Violența fizică e tot mai frecventă în lume. De multe ori în spatele ușilor închise. Sunt alături de toate victimele.

Încă nu am primit scuze din partea jucătorului, a oamenilor de ordine sau a echipei lui. Le aștept”, a scris Britney Spears pe Instagram.

Victor Wembanyama, uluit de scandalul creat în jurul său. „Nu mi-a venit să cred”

Uluit de scandalul iscat în jurul său, Victor Wembanyama a povestit cum s-a petrecut întregul eveniment. Francezul a subliniat că nu a știut cine era persoana îndepărtată de agenții săi de securitate, el fiind în acel moment înconjurat de fani.

„Am văzut și eu știrile, am primit multe telefoane. Mergeam cu niște oameni din echipa de pază, erau mulți fani în jur. O persoană m-a strigat, dar le-am spus oamenilor să nu se oprească, s-ar fi creat o îmbulzeală. Acea persoană m-a tras, nu am văzut, nu mi-am dat seama cine e.

Știu doar că forțele de ordine au împins-o, nu știu cu ce intensitate. Asta a fost, m-am bucurat apoi de cină. Nu am știut că era Britney Spears. Când am ajuns la hotel am aflat, nu îi văzusem fața. Nu mi-a venit să cred”, a declarat Victor Wembanyama.

