Britney Spears a speriat pe toată lumea, după ultimul clip postat pe rețelele sociale. „Am început să mă joc cu cuțitele”

Britney Spears i-a șocat pe fanii săi, după ce s-a filmat în timp ce dansa cu două cuțite în mâini. Presa de peste Ocean scrie că celebra cântăreață, în vârstă de 41 de ani, are o anumită „fascinație” pentru astfel de obiecte.

Cunoscută pentru excentricitățile sale, cântăreața de origine americană atrage din nou atenția fanilor și a presei, de data aceasta prin declarații și videoclipuri extrem de controversate. Cel mai recent videoclip, postat pe contul său de Instagram, o arată executând mișcări de dans cu două cuțite imense în mâini, iar întreaga acțiune pare extrem de periculoasă.

Britney Spears i-a șocat pe toți cu ultima apariție

În ciuda afirmațiilor sale, cum că a început să se joace cu cuțitele recent, presa internațională a relatat cu câteva luni în urmă că Britney manifesta o anumită „fascinație” pentru astfel de obiecte ascuțite.

„Azi am început să mă joc în bucătărie cu cuțitele 🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️🤷🏼‍♀️!!! Nu vă faceți griji, NU sunt cuțite adevărate!!! Halloween-ul este în curând”, a scris Britney Spears la videoclipul postat pe contul ei de Instagram.

Surse apropiate artistei au dezvăluit că Britney vedea cuțitele ca pe o formă de protecție, din teama că ar putea fi reinternată. Potrivit surselor, se pare că starul internațional avea cuțite în casă, inclusiv în dormitor, susținând că au fost necesare pentru a se simți în siguranță.

Ce a transmis celebra cântăreață după divorțul de fostul soț

Britney Spears a mai bifat un divorț, după 5 ani de relație și doar 1 an și două luni de căsnicie cu Sam Asghari (29 de ani). Cei doi s-au căsătorit în luna iunie a anului trecut, însă actorul a fost cel care și-a dorit să depună actele de divorț. Separarea a avut loc în luna august a acestui an. Artista a traversat o perioadă grea și nici acum nu poate accepta suferința.

„După cum toată lumea ştie, Hesam şi cu mine nu mai suntem împreună … 6 ani este o perioadă lungă de timp pentru a fi cu cineva, aşa că, sunt puţin şocată, dar…nu sunt aici pentru a explica de ce, pentru că, sincer, nu este treaba nimănui! Dar, sincer, nu mai puteam suporta durerea! Într-un mod telepatic am primit atâtea mesaje care îmi topesc inima de la prieteni şi vă mulţumesc! Am fost tare mult, prea mult timp şi Instagram-ul meu poate părea perfect, dar este departe de realitate şi cred că ştim cu toţii asta! Mi-ar plăcea să îmi arăt emoţiile şi lacrimile despre cum mă simt cu adevărat, dar nu ştiu de ce a trebuit mereu să îmi ascund slăbiciunile! Dacă nu aş fi fost soldatul puternic al tatălui meu, aş fi fost trimisă în locuri unde să fiu tratată de medici! Dar atunci am avut cea mai mare nevoie de familie! Trebuie să fii iubit necondiţionat…nu sub anumite condiţii! Aşa că voi fi puternică şi voi face tot ce pot! Şi chiar mă descurc al naiba de bine! Oricum o zi bună şi nu uitaţi să zâmbiţi!”, a scris Britney Spears, pe Instagram.

