BRomania are planuri pe termen lung din punct de vedere cinematografic, după cum a dezvăluit chiar el în cadrul interviului. Mai mult, Matei Dima, pe numele său real, a menționat că se va axa în următorii aproximativ doi ani pe filme amuzante, urmând ca mai apoi să scoată pe piață și alte genuri.



„Vreau să mă extind către alt gen de film”

Adrian Artene: Au trecut câteva luni de la lansarea filmului Teambuilding. Care sunt cifrele acum?

Matei Dima: 1.300.000 de intrări. La limită a fost. După care a intrat pe Netflix, unde și acolo mă aștept să fi fost record la cât s-a vorbit despre el.

Adrian Artene: Și încasări?

Matei Dima: Încasările nu le știu. Dar, de obicei, e spectatorul x cinci dolari. Deci undeva la 5 milioane de dolari. Care nu ajung toți la noi. Mai mult de jumătate din sumă se duce către cinemauri, că na, acolo îl arăți, după care ai taxe, ai distribuitor, care-și ia și ăla 10%.

Adrian Artene: Ăsta e și un mesaj pentru verișorii care n-au existat niciodată în viața ta și care te sună acum. „Matei, ne dai și nouă?”

Matei Dima: N-am avut d-astea, mă așteptam, dar n-am avut. Oricum, ce am făcut ca drept companie Vidra, compania noastră, am reinvestit în mare parte în următorul și următoarele, că am planuri pe mulți ani.

În continuare rămân în zona de filme fun, încă un an, doi, după care vreau să mă extind și în alt gen de film. De exemplu, am putea avea un film horror foarte frumos, avem foarte multe povești în folclor, și nu numai în folclor, povești scrise foarte bine de către români. Plus, povești mai personale, de-ale mele, care nu trebuie să fie neapărat gândite ca un film comercial.

