Bucureștenii au interzis la apă caldă și în vara lui 2023. Pe cine dă vina Nicușor Dan

Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat că e posibil ca unii bucureșteni să rămână fără apă caldă și vara aceasta. Edilul pasează vina pe reviziile CET-urilor și pe avarii.

Motivele invocate de edil includ necesitatea efectuării unor lucrări de reparații la rețeaua de termoficare, precum și reviziile anuale ale centralelor termice (CET-uri) din București, care sunt programate în această perioadă.

„Problema apei calde peste vară are mai multe surse. Pe de-o parte, pe vară, CET urile care nu ne aparțin și aparțin Ministerului Energiei trebuie să își facă revizia și trebuie să se oprească o perioadă și atunci circuitul este mai lung pentru că nu funcționează toate. Asta e una din probleme. A doua problemă sunt avariile care sunt în situația noastră sunt frecvente din păcate. Și a treia problemă, singura care ține de aceste lucrări de modernizare pe care le facem este că atunci când te apuci de o lucrare până pui provizoratul e un interval de 1-2-3 zile când nu funcționează acolo, local”, a anunțat primarul Nicușor Dan, notează Digi 24.

Problema persistă de ani buni. Anul acesta, sectoarele 2, 3 și 4 au avut de suferit din cauza lipsei de apă caldă și căldură. Mai exact, aproximativ 50% din populația Capitalei s-a confruntat cu această problemă.

Bucureștenii au rămas fără apă caldă timp de o săptămână, la începutul lunii mai

La începutul lunii mai a acestui an, edilul anunța că 4 CET-uri au suferit avarii, iar la momentul respectiv edilul spera ca în două zile să fie rezolvată problema. Pe de altă parte, primarul a declarat că iarna aceasta nu a fost la fel de problematică, din punctul de vedere al termoficării, la fel ca în ceilalți ani.

„Noi deja în iarna care a trecut am stat mai bine decât în iarna care a fost înainte şi asta o zic şi oamenii. Pe de altă parte, sunt şi cifre care ne spun că am pierdut mai puţină apă caldă. Asta înseamnă că presiunea a fost mai mare şi căldura a ajuns la toată lumea. Am avut cea mai geroasă iarnă, a fost luna februarie şi a fost o perioadă importantă din luna februarie în care nu au fost probleme cu sistemul de încălzire. A folosit foarte mult şi centrala pe care am pus-o în Titan. Suntem mai bine. N-o să mai fie această problemă când atât noi o să reparăm acele zone sensibile, cât şi Elcenul, cu bani europeni din fondul de modernizare, o să-şi modernizeze centralele de producţie. Din punct de vedere financiar situaţia e stabilă şi putem să facem planuri să accesăm fonduri europene”, a mărturisit Nicuşor Dan, în cadrul unei conferințe de presă.

