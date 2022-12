Nicușor Dan (52 de ani) nu renunță la războiul cu Gigi Becali (64 de ani). La mijloc sunt 770.000 de euro, pe care edilul Capitalei refuză, însă, să-i plătească, deși latinfundiarul din Pipera are decizie definitivă în favoarea lui. Litigiul dintre părți a recut, recent, la alt nivel, iar CANCAN.RO are toate detaliile. Plus declarații direct de la sursă.

Pe 12 octombrie, site-ul nr. 1 din România vă informa, în exclusivitate, că Gigi Becali a solicitat executarea silită a instituției conduse de Nicușor Dan (DETALII AICI). La capitolul părți, patronul FCSB-ului apărea cu titlul de “creditor”, în timp ce Primăria Municipiului București ca “debitor”.

“Mă judec cu ei de 11 ani. Am câștigat, în sfârșit, am trecut de toate instanțele posibile, dar nu vor să dea banii. La mijloc este vorba de 770.000 de euro. Așa că am cerut executarea silită, după ce am vorbit cu avocații. Este vorba despre o expropriere”, ne-a declarat, la momentul respectiv, Gigi Becali.

Războiul a trecut la alt nivel

Între timp, magistrații i-au dat câștig de cauză lui Gigi Becali. Iar Primăria Capitalei este bună de plată. Doar că Nicușor Dan nu se împacă deloc cu situația. Potrivit surselor CANCAN.RO, la Judecătoria Sectorului 5 București a fost înregistrat un dosar care are ca obiect “contestație la executare”.

Primăria Municipiului București prin primar general Nicușor Dan are calitate de contestator, iar Gigi Becali pe cea de intimat. Pe 7 decembrie, magistrații vor lua o decizie. Latinfundiarul din Pipera este, însă, liniștit. Este ferm convins că solicitatea PMB va fi respinsă.

“Tată, eu am decizie definitivă, nu mai are nicio șansă. Eu am pus sechestru pe conturile Primăriei, că nu vrea să plătească, și el a făcut contestație. Acum să vedem dacă i-o acceptă. Nu cred că se va întâmpla asta. El vrea, pur și simplu, să tragă de timp, să mai amâne plata. Nu are nicio șansă. Să-mi dea banii!”, a Gigi Becali pentru CANCAN.RO.

Gigi Becali și PMB nu sunt la primul conflict

Nu este prima dată când Gigi Becali și PMB sunt în litigiu. În februarie 2022, FCSB a pierdut a pierdut un proces cu Primăria București, căreia trebuia să îi achite peste un milion de lei. După ce afaceristul s-a ocupat de schimbarea gazonului de pe Arena Națională, clubul nu a mai plătit chiria pentru 15 meciuri.

“O să punem câte 200.000 de euro eu și Primăria (n.r. la momentul respectiv condusă de Gabriela Firea, fina lui) ca să schimbăm terenul. Suma cu care contribuie FCSB va fi scăzută ulterior din chiria pe care ar trebui s-o achităm”, afirma, în 2017, Gigi Becali.

Doar că Nicușor Dan, actualul edil, nu a vrut să recunoască înțelegerea făcută între părți, în urmă cu cinci ani și s-a ajuns la proces.

“FCSB pretinde că au existat înțelegeri între municipalitate și FCSB pentru compensarea acestor sume cu lucrări la gazon, dar astfel de înțelegeri, dacă le-a făcut cineva în trecut, nu au implicat juridic ALPAB. Administrația se face cu acte și contracte, nu cu vorbe”, a scris primarul Nicușor Dan, pe rețelele sociale.

“Nu avem, mă, bani datorați! Noi am convenit cu Primăria și am zis «Uite, dăm bani pentru gazon și scădem din chirie». Nu aveau bani de gazon. Și acum nu vor să se mai țină de cuvânt! O să facem recurs”, a fost replica lui Gigi Becali.