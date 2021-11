Bucurie în familia Kanal D. Anca Ciota a anunțat că este însărcinată

Prezentatoarea meteo de la Kanal D, Anca Ciota, a anunțat pe rețelele de socializare că este însărcinată.

„Ieri a fost o zi cu o incurcatura emoțională uriasa! Am împărtășit cu voi vestea ca vom avea un copil iar valul de energie de la voi pur si simplu m-a copleșit! De trei luni am trecut prin toate stările: extaz, teama de necunoscut, am simtit neputința sau anxietate ca poate nu o sa fiu o mama suficient de buna. Ca viitoare mama cred ca e normal sa ai 1000 de ganduri, dar in acelasi timp am realizat ca sunt mai puternica decat credeam! In mine creste o viata si pe langa magia acestui lucru, totul păleste! Pot sa fac orice! Va multumesc pentru mesaje si gandurile bune si ca sunteti alaturi de mine in aceasta etapa unica din viata mea.”.a scris Anca pe Instagram.

„Vei fi cea mai buna mama pentru puiul tău! Sa nu te îndoiești de asta! ❤️❤️❤️”, i-a spus colega sa de trust, Ilinca Vandici.

Cum a reacționat Phelipe

Artistul a fost la fel de emoționat atunci când le-a dat vestea fanilor lui pe contul de socializare, menționând că au așteptat foarte mult acest moment.

„Am visat mult la acest moment…nu stiam cum o sa fie. Plin de emotie, bucurie, dragoste, va anunt ca vom avea un bebe 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Multumesc sufletelului pentru ca ne-a ales si Ii multumesc Lui Dumnezeu pentru aceasta binecuvantare! Abia astept sa-l tin in brate ❤️ Un nou capitol din viata noastra a inceput…🙏🏻 Multumim Doamne!”, a scris phelipe pe Instagram.