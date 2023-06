Bucurie în familia Survivor! Foștii concurenți au anunțat că vor avea un băiețel

În urmă cu câteva zile, celebrul cuplu Survivor a anunțat faptul că își așteaptă primul copil. Micul „războinic” va fi băiețel. Fanii emisiunii sunt în extaz!

La nici doi ani de la logodna cu Andrei Ciobanu, Marilena Cuciurean a rămas însărcinată. În luna le-au arătat fanilor că așteaptă un copil, dar abia acum au transmis faptul că cel mic va fi băiețel. Mai mult decât atât, așa cum se poate vedea în imaginile postate de foștii concurenți de la Survivor, nu mai durează mult până când își vor strânge fiul în brațe.

„Minunea. Este o binecuvântare pentru noi!”, au spus cei doi pe rețelele de socializare.

(CITEȘTE ȘI: Războinica Andreea Moromete, de la Survivor, nu a știut că este filmată și s-a dezlănțuit. Imaginile au apărut după ce emisiunea s-a încheiat)

Andrei Ciobanu și Marilena Cuciurean au fost concurenți la Survivor România

După participarea la „Survivor România” din anul 2020, Andrei Ciobanu s-a despărțit de iubită și a început o nouă relație cu Mary, care plecase din emisiune din motive medicale. Chiar dacă nu au fost colegi de platou, instructoarea de fitness participând la un an distanță față de partenerul ei, des au fost numiți „cuplul Survivor”.

La începutul lunii noiembrie din anul 2021, la scurtă vreme după plecarea din Republica Dominicană, Andrei Ciobanu a cerut-o pe blondină de soție, iar la o lună după aceea, s-au și mutat în aceeași casă. Ulterior, și-au deschis propria sală de fitness.

(CITEȘTE ȘI: Daniel Pavel și Ana Maria Pop, planuri de nuntă! Prezentatorul Survivor România este gata să facă pasul cel mare: „Simt că e momentul”)

Cuplul a pierdut un copil la 6 săptămâni

Înainte de această mare bucurie, cuplul a trecut printr-o mare tragedie. Și-au dorit enorm un copil și când credeau că visul lor s-a îndeplinit, Marilena Cuciurean a pierdut sarcina. Fostul concurent de la Survivor i-a fost alături în acele clipe dificile și a ajutat-o să treacă peste durerea unei mame care află că i-a murit bebelușul în pîntece.

„Andrei: Noi am trăit momente cumplite. Anul trecut ea a mai pierdut o sarcină și nu a fost ceva ușor, o perioadă plăcută. Acum, după ce am aflat sexul copilului, eu tot întrebam dacă are picioare, mâini. Făceam și eu haz e necaz, dar am vrut să fiu sigur.

Marilena: Cealaltă sarcină am pierdut-o la 6 săptămâni, la 7 trebuia să auzim inima. Când am fost la control, nu am mai auzit-o. Ne-a spus dur că e mort. Am avut noroc în acea perioadă de Andrei, pentru că tot timpul era foarte pozitiv, pentru mine a fost greu tare, pentru că mă gândeam doar la chestia aia, am crezut că am eu o problemă”, au spus cei doi, la Online Story.