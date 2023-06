Daniel Pavel și Ana Maria Pop, planuri de nuntă! Prezentatorul Survivor România este gata să facă pasul cel mare: „Simt că e momentul”

De mai bine de un an și jumătate, Daniel Pavel și-a găsit fericirea în brațele Anei Maria Pop. Cei doi formează un cuplu simpatizat de public și pare că relația lor funcționează cât se poate de bine, motiv pentru care au planuri mari de viitor. Recent, prezentatorul de la Survivor România a mărturisit că este gata să facă pasul cel mare și, în curând, ar putea să urmeze o cerere în căsătorie.

După o decepție în dragoste, Daniel Pavel a avut o perioadă destul de dificilă. Bărbatul a suferit mult și pentru un timp a crezut că nu o să mai găsească persoana potrivită pentru el. Însă, se pare că universul a avut alte planuri și i-a scos-o în cale pe Ana Maria Pop. Cei doi formează un cuplu de un an jumătate și au numai cuvinte de laudă unul la adresa altuia.

În cadrul unui interviu acordat recent, iubita „Domnului Dan” a mărturisit că pentru ea prezentatorul Survivor România este bărbatul perfect, alături de care a trăit cele mai intense sentimente și în compania căruia nu se plictisește niciodată.

„Daniel este bărbatul desăvârșit, este masculin și nu trebuie să-i spun eu ce să facă, vine din el chestia asta, poate că o moștenește de la tatăl lui. Cel puțin mie, îmi place cel mai mult că nu ne plictisim deloc. Găsim tot timpul o temă de discuție, lucruri în comun, ne redescoperim după un an și jumătate, nu zic că e mult sau puțin. Cred că e foarte important să nu te plictisești cu omul de lângă tine, mai ales că stăm 24 de ore din 24 împreună, e incredibil”, a declarat Ana Maria Pop, potrivit unica.ro.

De asemenea, Daniel Pavel nu s-a lăsat mai prejos și a avut și el numeroase lucruri bune de spus la adresa partenerei sale.

„Mă suportă and she supports me (mă sprijină). Cu Ana simt toate libertățile posibile, pot să fiu bărbatul care sunt. În același timp, pot și eu să o susțin. Întotdeauna, bărbatul are nevoie de sensul utilității, să se simtă util. Anuța știe să mă facă util în cel mai înalt grad, asta este complet diferit”, a mărturisit Daniel Pavel.

Daniel Pavel și Ana Maria Pop, gata de nuntă

Este clar că în relația celor doi dragostea plutește în aer, așa că nu este de mirare că Daniel Pavel și Ana Maria Pop au planuri mari de viitor. Întrebați dacă se gândesc la nuntă, ei au mărturisit că iau în calcul să își unească destinele și în mod oficial. Deja au discutat despre subiect și sunt siguri că o să facă pasul cel mare cât de curând. Mai mult, vedeta Pro TV a mărturisit că simte că a venit momentul în care să facă asta și să renunțe la burlăcie.

„Cu siguranță e în planurile noastre de viitor (n.r. căsătoria)”, a spus Ana Maria Pop.

„Credem în valoarea căsătoriei. Eu am crezut și înainte să o cunosc pe Ana și acum simt că e momentul când trebuie să se întâmple. Revenim cu detalii după o pauză de Survivor, poate, cine știe”, a declarat și Daniel Pavel.

