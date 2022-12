Bucurie la dublu oferită de Cozmiuc și Bejan! Cei doi sunt campioni mondiali la dublu rame masculin

Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan au avut și ei un an excelent, reușind să devină campioni mondiali la dublu rame masculin.

Cei doi au fost în mare formă la Campionatele Mondiale de canotaj de la Racice, după ce au devenit și campioni europeni în această probă.

„Cred că vom rămâne în continuare împreună după rezultatele de anul acesta”, a spus Marius Cozmiuc, pentru ProSport.

Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan, campioni mondiali la Racice

În competiția desfășurată în Cehia, Cozmiuc şi Bejan au fost de neoprit, fiind cronometraţi cu timpul de 06 min 28 sec 06/100.

Reprezentanții României au devansat echipajele din Spania (Jaime Canalejo Pazos, Javier Garcia Ordonez), 06 min 29 sec 27/100, şi Marea Britanie (Oliver Wynne-Griffith, Thomas George), 06 min 30 sec 86/100, care au prins și ele podiumul.

„A fost un an foarte bogat în medalii. Am reușit să obțin cele mai strălucitoare medalii. Ne-am îndeplinit obiectivele și este cel mai important pentru mine, pentru că plec către noul an mult mai încrezător și cu mult mai multă energie”, a spus Marius Cozmiuc, pentru ProSport.

Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan, susținuți din tribune de Elisabeta Lipă și Mihai Covaliu

Marius Cozmiuc și Sergiu Bejan au avut parte de o susținere specială în tribune.

Elisabeta Lipă și Mihai Covaliu n-au lipsit de la Racice, fiind printre cei care au făcut galerie sportivilor români la Campionatele Mondiale.

Pentru Marius Cozmiuc, performanța a fost una specială, din moment ce acesta a câștigat tot la Racice primul titlu mondial la juniori, în urmă cu 12 ani.

„Eu sunt cel mai mare, eu sunt omul cu experiența. De anul acesta fac echipă cu Sergiu. La început, a fost puțin neîncrezător. Nu știa dacă va rămâne cu mine în barcă, dar după ce am început să participăm la primele concursuri a prins încredere.

Chiar dacă primul concurs pentru noi anul acesta a fost o Cupă Mondială și nu am reușit să prindem finala, apoi rezutatul ne-a motivat mai mult, am muncit mai mult și am reușit la următorul concurs, la Campionatul European, să câștigăm și, bineînțeles, la Campionatul Mondial”, a afirmat Marius Cozmiuc, pentru ProSport.