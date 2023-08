Bucurie mare în familia Danielei Crudu! A făcut anunțul după botezul fetiței: ”E însărcinată!”

Sora Danielei Crudu este însărcinată. Ana Maria Crudu urmează să devină mamă pentru prima dată în luna septembrie. Cine a dat-o de gol pe fosta concurentă de la Chefi la cuțite.

Este bucurie mare în familia Danielei Crudu, la doar câteva luni de când fosta asistentă TV a devenit pentru prima dată mamă, iată că sora ei îi calcă pe urme, iar anunțul a fost făcut public chiar de către tatăl fetelor.

Ana Crudu, sora Danielei Crudu, este gravidă

În urmă cu două săptămâni a avut loc botezul fetiței Danielei Crudu, eveniment la care Nelu Crudu, tatăl fostei asistente TV, a dezvăluit, printre altele, că și Ana Maria este însărcinată și chiar urmează să nască în luna septembrie. Ca familia să fie completă, Ana nu a stat nici ea prea mult pe gânduri și a decis că este momentul să își ia viața în serios.

Acum 3 ani, sora Danielei Crudu s-a mutat definitiv în Suedia, acolo unde a decis să înceapă un nou capitol din viața ei, însă nu singură, ci alături de Adrian, cel care i-a devenit soț. S-au căsătorit civil în luna septembrie 2021, iar în luna iunie 2022 și-au oficializat relația și în fața lui Dumnezeu, evenimentul având loc în Italia.

”Și Ana Maria, să fie într-un ceas bun, e și ea însărcinată acum. Trebuie să nască în septembrie. După câte știu, un băiețel, frumos foc. L-am văzut și eu în aparate. Mă uitam ca la poarta nouă.”, a declarat tatăl Danielei Crudu, pentru Antena Stars.

Informație confirmată și de mama Danielei Crudu. Femeia a venit special din Italia pentru botezul micuței Daiana Maria: „Da, așteptăm cu bucurie și din partea ei, să fie sănătoasă și ea.”, a precizat și mama fostei asistente TV.

Creștinarea fetiței Danielei Crudu a avut loc duminică, 20 august 2023, eveniment de la care nu au lipsit nume importante din showbizul românesc. Fosta asistentă de la Antena 1 a devenit o femeie responsabilă, mai matură și mult mai asumată, motiv pentru care s-a ocupat personal de organizarea botezului. Printre cei care au rămas impresionați de schimbarea și maturizarea Danielei s-a numărat și Mihai Mitoșeru.

„Eu o știu pe Daniela de foarte multă vreme și vreo zece ani am prezentat evenimente împreună non- stop. Practic este un fel de sora mea și tot timpul am ținut la ea, am fost unul lângă altul, chiar dacă nu ne vedeam, vorbeam la telefon.

Eu să fiu sincer pe iubitul ei nu-l cunoscusem, îl știam din vorbe, dar l-am cunoscut și mi s-a părut foarte simpatic și acum îmi dau seama că sunt foarte ok împreună. Bănuiam că sunt ok, dar așa când îi vezi parcă realizezi mai bine și mi se pare foarte schimbată Daniela pentru că mi se pare foarte matură, ea care nu a fost matură niciodată în viața ei. Ea era tot timpul copilă, cu glumele. Mi s-a părut foarte matură, fericită. Mi s-a părut plină de viață. Erau tot timpul împreună, se țineau de mână, mi-a plăcut mult de tot de ei” a declarat Mihai Mitoșeru, potrivit WOWbiz.ro.