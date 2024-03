Bucurie mare în familia regretatei Cornelia Catanga! Fiul artistei, Alexandru, va deveni tătic pentru prima oară

Este o mare bucurie în familia Corneliei Catanga! Fiul său, Alexandru, a primit o veste uriașă: va fi tătic. Soția lui este însărcinată în trei luni, iar toată lumea este în culmea fericirii. Imediat cum a aflat vestea, a mers la mormântul mamei lui să-i spună totul. I-a povestit mamei lui prin tot ce a trecut în ultima perioadă. Cum a dat vestea cea bună?

Au trecut trei ani de la moartea Corneliei Catanga. Familia este îndurerată și nu și-a mai revenit după șocul trăit odată cu moartea cântăreței. Alexandru Pădureanu a suferit cel mai mult, însă s-a întărit căci a vrut să-i fie sprijin tatălui său. Tânărul trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Alina de ani buni. Cei doi vor avea acum un copil, iar vestea a fost dată chiar de Alexandru. Acesta a mers la mormântul mamei lui și i-a dat vestea cea bună.

CITEȘTE ȘI: CE FĂCEAU RONA HARTNER ȘI CORNELIA CATANGA ATUNCI CÂND SE ÎNTÂLNEAU. AUREL PĂDUREANU A DEPĂNAT AMINTIRI, LA ÎNMORMÂNTAREA ARTISTEI

Nu pot să descriu în cuvinte ceea ce simt, este inexplicabil după atâta amar de timp și tristețe. Probabil Dumnezeu și măicuța mea au avut un plan bine pus la punct ca eu să nu mai fiu singur, să fiu responsabil în viață, să continui ce am de continuat și să o fac mândră pe ea și pe tatăl meu!”, a scris Alexandru Pădureanu, pe rețelele de socializare.

„Acum câteva zile am aflat că este soția mea însărcinată în 3 luni, și nu mi-a venit să cred! Și am venit la mama mea împreună cu soția mea, să-i spunem plângând, în gura mare, că va deveni bunică.

CITEȘTE ȘI: AUREL PĂDUREANU A PORNIT “JIHADUL” LA DOI ANI DE LA MOARTEA CORNELIEI CATANGA. “E O MAFIE! DACĂ AȘ FI AVUT BANI…”

Alexandru Pădureanu spune că tatăl său s-a bucurat enorm când el i-a dat vestea. Primul lucru pe care l-a făcut Aurel Pădureanu a fost să pună poza cu ecografia pe telefonul soției lui și a început să lăcrimeze. Fiul Corneliei Catanga se roagă în fiecare zi ca mama lui să-și fi găsit liniștea acolo unde este. Atunci când își va ține copilul în brațe pentru prima dată speră să-i ofere la fel de multă iubire precum a primit el când era mic, de la mama lui.

Iar tatăl meu, să mi-l iubească și să-i încălzească suflețelul așa cum mă iubește el pe mine și îmi încălzește sufletul! Mami meu frumos și tati meu cel mai elegant și cel mai bun! Vă iubesc mult de tot și mă bucur că, prin toate încercările și obstacolele vieții prin care am trecut, am reușit eu și Alina să vă facem bunici într-un moment trist, dar si fericit!”, a continuat el.

Și când l-am văzut, eu am plâns mai rău, și exact la fel am spus: că era cea mai bucuroasă și nu o mai interesa absolut nimic! Dar cu fericire, dar și cu tristețe în suflet, cu lacrimi în ochi vă spun că de undeva de acolo ea vede și se bucură.

Cei doi amorezi nu știu exact dacă vor avea băiat sau fată. Aurel Pădureanu crede că va avea un nepot, nu o nepoțică.

„Momentan nu știu ce este: băiat sau fetiță, dar rămâne de văzut. Tatăl meu s-a uitat mai bine la poză și spus că pe acolo pe undeva are >, of am emoții!”, a mai spus acesta.