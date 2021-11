Bucurie mare pentru Luis Gabriel! Artistul va deveni în curând tătic. Iubita lui a făcut anunţul: „Suntem cei mai fericiți”

Luis Gabriel și Haziran sunt în culmea fericirii! Cei doi formează un cuplu de ceva timp, iar recent, iubita artistului a anunţat că va aduce în curând pe lume primul său copil. Şatena a publicat pe reţelele de socializare o fotografie cu ecografia sarcinii. Fanii au fost extrem de fericiţi la aflarea veştii.

Luis Gabriel se poate considera un bărbat împlinit. Cântăreţul şi iubita lui vor deveni părinţi anul viitor. Haziran a dezvăluit pe pagina sa de Instagram faptul că este cea mai frumoasă veste pe care a primit-o vreodată și abia aşteaptă să îşi ţină bebeluşul în braţe.

„Baby loading.. ❤️👶🏼 6 weeks 🙏 Suntem cei mai fericiți oameni de pe pământ! Cea mai frumoasă veste pe care am primit-o!”, a scris Haziran în descrierea fotografiei.

Fanii au reacționat imediat şi i-au felicitat pe viitorii părinți.

„Te iubesc sora mea frumoasaaaa❤️❤️Felicitari !!”/ „Sarcina usoaraaa❤️❤️Majoritatea ne am dat seama din videoclipul melodiei “Doar Tu Imi Stii Gandurile”😍”/ „Woooow! Felicitări ❤️🙌”/ „Deci încă nu pot să cred sarcină ușoară Hazi❤️”/ „Ce frumos! felicitări !❤️🥺”/ „Felicitări , sarcina ușoara ma bucur pentru voi 😊”/ „Felicitări!🥺🥰❤ Sarcină ușoară,Haziran!🥺🥰❤ Să vă trăiască și să fie sănătos!❤️🙏🏻”/ „Felicitari dragii mei, sa fiți sănătoși și fericiti, sunteți modelul de familie al generației noastre ❤️”, câteva dintre felicitările trimise de fanii celor doi.

A cerut-o de soție pe Haziran după un an de relație

Pentru că lucrurile au decurs foarte bine între cei doi, Luis Gabriel s-a gândit să o ceară de soție pe frumoasa lui iubită, iar răspunsul acesteia a fost, evident, un mare „Da”: „Suntem împreună de un an. Chiar dacă pentru unii înseamnă puțin timp, noi am trăit într-un an cât alții în zece și ne iubim necondiționat.

M-am decis să o cer în căsătorie pentru că ea este femeia vieții mele, ea s-a născut atunci când m-a cunoscut pe mine. Ne iubim, ne respectăm și avem încredere unul în altul și sunt bucuros că am găsit, într-o lume atât de mare, omul meu de suflet”, a spus Luis Gabriel, pentru CANCAN.RO.

Cum ar reacţiona artistul dacă iubita lui l-ar înşela

Tânărul nu are motive să fie gelos şi asta pentru că frumoasa blondină are ochi numai pentru el, însă Luis a dezvăluit în cadrul unui podcast ce s-ar întâmpla dacă partenera lui l-ar înşela. Cântăreţul recunoaşte că nu ar ierta o asemenea greşeală, ba chiar s-a comparat cu temutul Pablo Escobar.

„Îmi iau atitudinea mă! Ori face ca mine… cum e Pablo Escobar, ai greşit o dată, nu te mai iartă. Aşa este şi la femeie. Eu i-am spus chestia asta şi iubitei mele. Ai greşit o dată, la mine nu există iertare… Stai că poate nu mai face. Nu… Eu sunt sincer că nu mi-e frică de iubita mea. Nu sunt din ăla să am grijă ce vorbesc la emisiune să nu mă bată acasă. Niciodată! Eu vorbesc sincer, pe faţă. Eu pot să greşesc cât vreau. Eu sunt bărbat. Îţi dau cel mai bun exemplu. Eu dacă intru într-un restaurant şi acolo sunt 100 de femei cu care am trăit, intru mândru cu capul sus. „V-am avut pe toate şi o să vă mai am dacă vreau”. În schimb ea dacă se duce într-un restaurant şi a trăit cu 100 de bărbaţi stă cu capul în jos”, a povestit tânărul în cadrul unui interviu mai vechi.

Sursă foto: Instagram