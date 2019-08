Bucurie mare pentru o cântăreață din România. S-a căsătorit cu bărbatul iubit

Bucurie mare în showbiz, o cântăreață din România s-a căsătorit cu iubibitul ei, sâmbătă, 10 august. Cei doi se iubesc de mult timp, iar acum au decis să-şi unească destinele în faţa ofiţerului stării civile, urmând ca anul viitor să se căsătorească religios.

Diana Ioniţă, pentru că despre ea este vorba, s-a măritat cu iubitul ei, Marian Ungureanu. Cântăreața de muzică populară a avut parte de o nuntă de vis, iar tematica a fost specială, specific tradițională. “Cântecul ne-a adus împreună, iar inimile și viața au decis ca suntem suflete pereche. Am avut parte de o petrecere exact așa cum ne-am imaginat-o, cu toţi oamenii dragi alături. Pe 10 august a fost cununia civilă și ne-am dorit să avem tematica tradiționala, motiv pentru care ne-am îmbrăcat in costume populare atât noi, cât şi naşii şi părinții, decorul fiind şi el din aceeași poveste. Ne-am dorit foarte mult să ne distrăm și ne-am atins acest obiectiv. Partea muzicală a fost susținută de către maestrul Cornel Cojocaru alături de formația dumnealui și îndrăgita artista Marcela Fota, adevărați profesioniști, ce ne-au ținut pe ringul de dans întreaga seară. Pentru noi a fost de poveste și le mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat și ne-au fost alături la începutul noului drum pe care eu și Marian am pornit”, a spus Diana Ioniţă, pentru Spynews.

“Amândoi îmbrățișăm cântecul popular, pe lângă profesiile pe care le avem, şi ne-am dorit ca acest eveniment să ne reprezinte în totalitate, de la vestimentaţie până la dansul de deschidere, care a fost format din două dansuri populare muntenești. Totul ne-a ajutat sa reușim acest vis: locația înconjurată de natură, invitații care ne-au surprins plăcut fiind îmbrăcați în costume populare la ceremonia oficială, colegii mei de la “Camera cu amintiri”, care au profitat de toate detaliile pentru a ne oferi amintirile perfecte. Un vis împlinit”, a adăugat artista pentru aceeași sursă.