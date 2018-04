Buffon către arbitrul Oliver: „Nu ești om, ești animal!”

Scandal monstru la finalul manșei retur din cadrul sferturilor de finală ale Champions League dintre Real Madrid și Juventus Torino.

În minutul 90+3 la scorul de 3-0 pentru Juventus, rezultat care anula avantajul madrilenilor din tur și care ducea partida în prelungiri, centralul partidei, englezul Michael Oliver a acordat foarte ușor un penalty, iar acest lcuru a stârnit mânia italienilor, goalkeeper-ul Gianluigi Buffon fiind eliminat pentru proteste.

La finalul jocului, portarul italian a criticat dur prestaţia arbitrului englez.

„Sunt foarte mândru că fac parte din această echipă. Am realizat ceva incredibil, deşi eram într-o situaţie imposibilă. Ultima acţiune? Arbitrul a fluierat un fault pe care doar el l-a văzut. El nu are inimă, are în loc de inimă un tomberon. Dacă nu ai personalitate şi curaj, atunci du-te în tribune şi urmăreşte meciul alături de soţie cu un Sprite şi chipsuri. Este nevoie de o anumită sensibilitate pentru a înţelege importanţa anumitor momente în teren. Cred că nu e finalul pe care-l meritam. Eram foarte aproape de fază la penalty, ca şi arbitrul. Dacă ai cinismul de a da aşa un penalty în minutul 93, atunci nu eşti om, eşti animal!”, a declarat Gigi Buffon, după meciul de la Madrid.

Penalty-ul acordat de englez a fost transfomat de Cristiano Ronaldo, partida încheindu-se cu victoria italienilor cu 3-1. Cu scorul general de 4-3, Real Madrid s-a calificat în semifinalele Champions League!

Tragerea la sorți a semifinalelor Champions League va avea loc vineri la prânz. În careul de ași s-au calificat Real Madrid, Liverpool, AS Roma și Bayern Munchen.