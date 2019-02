Bursucu a spus adevărul despre relația cu Teo Trandafir: „E prietena mea, înainte de a fi colegi de platou”

Adrian Cristea sau “Bursucu“, așa cum îl știe toată lumea, are o relație foarte strânsă cu Teo Trandafir, colega ei de platou la emisiunea “Teo Show”. Puțini știu însă că cei dou, înainte de a fi colegi, sunt prieteni foarte buni, se cunosc de când avea Bursucu vârsta de 14 ani.

Bărbatul a vorbit despre relația lui cu Teo Trandafir și ce glume fac în pauza de publicitate. “O cunosc pe Teo de când eu aveam 14 anișori, au trecut mulți ani de când ne cunoaștem noi. Lucrăm împreună de 4 ani, pentru mine e aceeași Teo. Teo este un profesionist desăvârșit, de la care am învățat foarte multe lucruri, este omul cu care pot și vorbesc despre orice, e inteligentă, e spontană. Este prietena mea înainte de a fi colegi de platou.

Da, cred că sunt mai multe glume pe durata pauzei de publicitate. Ne legăm de orice subiect, fie că am văzut ceva la TV, fie că ne aducem aminte de ceva. Nu pot da un exemplu anume, e ca și cum mi-ai zice: „Spune-mi o glumă bună acum”. Glumele vin firesc în conversație. Mai sunt și momente când fiecare e cu ochii în foile din mână și ne gândim fiecare la ale lui, dar în majoritatea pauzelor râdem de anumite lucruri pe care nu poți să le spui pe post”, a declarat Bursucu pentru Libertatea.ro.

Bursucu, cum a aflat că a devenit tată

„La un moment dat am primit un telefon și mi s-a spus: «Iubire, cred că…». A fost un accident pe Autostrada Soarelui, s-a răsturnat o cisternă și autostrada a fost inchisa. Se mergea bara la bara. Cum eu merg regulamentar, am pus masina pe avarii si nici eu nu stiu cum am ajuns la Constanta. La ora 05 fara 10 am ajuns la spital, la 05 si 10 s-a nascut. A luat nota 10 la nastere. Nu stiu cu cine seamana ca ta-su nu e asa de destept. Am plans si cel mai greu moment a fost cand am vazut-o efectiv (n.r.- pe fetita lui). Momentul in care am vazut-o a fost cand am deschis usa si am zis: . Am vazut numele iubitei mele si am zis: «Hopa, inseamna ca e al meu». Am simtit ca mi se face rau. Mi-a zis doamna asistenta: «Alo, domnul Bursucu, nu ni se face rau aici, mergeti inspre rezerva ca vine si copilul acolo». (…) Vreau sa ii spun numele complet: Anays Maria.(…) Andreea (n.r.- iubita lui) se simte bine, a nascut foarte repede, a nascut natural, ne-a ajutat si domnul doctor foarte tare. Travaliul a fost de o ora, adica nu a fost atat de chinuitor. Eu in timp ce ea era in travaliu aveam si eu un travaliu cu traficul: «Dati-va la o parte!». Speram ca sâmbătă sa plecam acasa si nu uitati ca in familia Kanal D a venit un nou membru: Bursucita”, a povestit Bursucu la Teo Show.