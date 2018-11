Bursucu are planuri de nuntă, dar nu locuiește în aceeași casă cu viitoarea lui soție, Andreea. Nici măcar în același oraș: el, București, ea, Constanța. Însă Bursucul face des naveta. Se cunosc de șase ani și au și un copil împreună.

Co-prezentatorul tv de la Teo Show a explicat că fiecare are job-ul lui, în București și Constanța.

„Ea mi-a schimbat viaţa, neaşteptat, pentru că eu nu credeam. Noi ne-am cunoscut vara, era frumos, a trecut vara, am ajuns acasă, nu a fost bine fără ea când am ajuns la Bucureşti. Apoi am bătut drumul la Constanţa. Am zis ce e cu mine? Şi m-am îndrăgostit. Şi acum e la distanţă. Ea e la Constanţa şi eu la Bucureşti. Vara e bine, că mă mut vara la mare, cu ea. Stăm împreună şi aici şi acolo. Suntem la casa noastră, avem două. Una la Bucureşti, una la Constanţa. Totul e împreună. Fiecare are job în oraşul în care s-a născut. Eu aici, şi ea are job-ul ei acolo. N-am avut niciodată chestia asta, să nu te întâlneşti cu oamenii, să nu te duci la sală. Totuşi gelozia există, dar să nu fi absurd”, a povestit Bursucu pentru viva.ro.

