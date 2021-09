„Bursucul” se teme de danezi: „Au o echipă cu de toate!”

Dan Petrescu, antrenorul formaţiei CFR Cluj, a declarat într-o conferinţă de presă, că se teme de duelul cu Randers. Și asta pentru că, susține „Bursucul”, campioana nu se găseşte într-o formă foarte bună.

„Nu am reuşit să văd atâtea meciuri ale adversarului cât mi-aşi fi dorit. Întâlnim un adversar care dacă termină în primele 3, 4, 5 în campionatul din Danemarca, nu are decât să fie unul bun, organizat şi disciplinat. Au foarte mulţi jucători cu talie, dar nu se bazează doar pe fazele fixe. Au jucători de viteză, au soluţii mereu, au şi jucători din Germania şi din Suedia care sunt mai puternici. Per total au o echipă cu de toate. Ne aşteaptă un meci foarte greu, noi nu suntem într-o formă foarte bună. Asta s-a văzut, sunt în continuare multe probleme, dar cu ajutorul publicului sper ca jucătorii să se autodepăşească. Eu să inventez ceva, să reuşesc să îi motivez la maximum şi să scoatem un rezultat pozitiv, pentru că avem mare nevoie”, a declarat Dan Petrescu.

Partida CFR Cluj – Randers, va începe la ora 19:45 și va fi în direct pe pro X.

Echipe probabile CFR Cluj – Randers:

CFR Cluj: Bălgrădean – Manea, Bouhenna, Burcă, Cestor – Culio, Bordeianu, Păun – Petrila, Costache, Deac

Antrenor: Dan Petrescu

Randers: Carlgren – Kallesoe, Graves, Marxen, Bundgaard – Kehinde, Johnsen, Lauenborg, Tibbling, Hammershoy – Kamara

Antrenor: Thomas Thomasberg