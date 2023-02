Ca-n filme! Un bărbat a fost nevoit să dovedească că e viu, după ce autoritățile l-au anunțat „decedat”. Cum a fost posibil acest lucru

Deși pare un scenariu desprins dintr-o peliculă comică, este adevărat! Un bărbat în vârstă de 48 de ani din Marea Britanie a fost pus în situația de a demonstra că trăiește, după ce autoritățile l-au declarat… decedat. Iată detaliile mai jos, în articol.

Mark Cusack este un bărbat în vârstă de 48 de ani din Marea Britanie, fost consilier local din Hungeford, Berkshire, care a avut parte de un șoc total, în momentul în care a aflat că autoritățile l-au declarat decedat. Deși pare o situație ireală, acest lucru l-a trăit chiar el, pe propria piele! A fost nevoit să demonstreze, printr-un șir lung de acțiuni birocratice, că este în viață.

Britanicul a trebuit să demonstreze că e viu!

Șocul a început în momentul în care bărbatul din Marea Britanie a primit o înștiințare, din partea Departamentului de Muncă și Pensii, că este… mort. Având în vedere acest lucru, bărbatul în vârstă de 48 de ani nu a mai putut să își achite impozitul la consiliu și a rămas fără Numărul Național de Asigurare. A avut parte de o adevărată „călătorie” birocratică și a fost nevoit chiar să se prezinte la medicul de familie, pentru a confirma că e viu!

„A trebuit să merg la medicul meu de familie, pentru a confirma că sunt, de fapt, în viață. Doctorul a glumit că ar trebui să mă gândesc să încasez orice asigurare de viață pe care aș putea-o avea”, a spus britanicul în vârstă de 48 de ani, potrivit Daily Star.

„Am raportat problema la Action Fraud, având în vedere că am mai avut o problemă anterioară de furt de identitate. Situația actuală poate părea caraghioasă, dar are multe ramificații. Chiar nu aș vrea ca cineva să se confrunte cu o situație în care să fie brusc declarat „decedat”, mai ales cineva care are o problemă de sănătate sau care se află într-o situație vulnerabilă”, a continuat să dezvăluie fostul consilier local.

Sursă foto: Pexels